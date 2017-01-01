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السلطات ترفض الترخيص لمسيرات رافضة لتعديل الدستور


صحراء ميديا - نواكشوط
الاربعاء 26 يوليوز 2017 - 17:10



السلطات ترفض الترخيص لمسيرات رافضة لتعديل الدستور
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رفضت السلطات الموريتانية اليوم الأربعاء، الترخيص لمسيرات تنظمها تنسيقية المعارضة ـ وهي كتلة جديد تضم قوي المعارضة الرافضة للتعديلات الدستوريةـ  في مقاطعتي عرفات والسبخة، فيما سمحت لها بالتظاهر في مقاطعة دار النعيم.


وقال رئيس حزب اتحاد قوي التقدم، إن "المعارضة اتبعت مسطرة قانونية، من خلال تسليم الجهات المعنية إشعارا مكتوبا بعزمها التظاهر ضد التعديلات الدستورية في المقاطعات المذكورة".


وأضاف ولد مولود أنه "لا يمكن رفض التظاهر دون مبررات قانونية"، مؤكدا  أنهم "لم يتلقوا أي رد مكتوب من السلطات، بخصوص رفض تظاهرات المعارضة".


وحسب مصادر من داخل التنسيقية، فإن المعارضة قررت المضي في تنظيم المسيرات المذكورة، بدء من مساء اليوم الاربعاء، ويومي 28 و 30  من الشهر الجاري.


وكان المنتدي الوطني للديمقراطية والوحدة، وتكتل القوي الديمقراطية، وحزب إيناد، وحركتي إيرا وأفلام، قد شكلت كتلة رافضة للتعديلات الدستورية، أطلقت عليها "تنسيقية المعارضة"، بهدف توحيد جهودها لمواجهة تعديل الدستور.



الكلمات المفتاحية : السلطات, مظاهرات, معارضة
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