السلطات تسحب ترخيص مسيرة المعارضة في تيارت

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السلطات تسحب ترخيص مسيرة المعارضة في تيارت


نواكشوط - صحراء ميديا
الاحد 30 يوليوز 2017 - 16:36



السلطات تسحب ترخيص مسيرة المعارضة في تيارت
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سحبت السلطات الموريتانية، مساء اليوم الأحد، الترخيص لمسيرة ستنظمها المعارضة الرافضة لتعديل الدستور في مقاطعة تيارت، شمالي العاصمة نواكشوط.
 
وقال سيدي ولد الكوري، الأمين العام لحزب التناوب الديمقراطي لـ"صحراء ميديا" إن حزبه من الأحزاب التي تتولى التنسيق في قضية الترخيص للوقفة وإن السلطات أعطتهم المواقفة على ترخيص المسيرة قبل أن تسحبه قبل ساعة من انطلاقها.
 
وأشار ولد الكوري إلى أن المسيرة سيقودها كل من رئيس حزب تكتل القوى الديمقراطية أحمد ولد داداه، ورئيس حزب اتحاد قوى التقدم محمد ولد مولود، ورئيس حزب الاتحاد والتغيير الموريتاني (حاتم) صالح ولد حننا.
 
وأشار إلى أن الأمن الموريتاني قام بإغلاق جميع الشوارع المؤدية إلى نقطة انطلاق المسيرة عند محطة "الوقفة التحتانية" في مقاطعة تيارت، ولكنه أكد على أن المعارضة مصرة على تنظيم المسيرة.
 
وسبق أن منعت السلطات الموريتانية الترخيص عن ثلاث مسيرات للمعارضة في كل من عرفات والسبخة وتوجنين، فيما رخصت لمسيرات في دار النعيم ولكصر والرياض.
 
وتنظم اليوم مسيرتان في كل من مقاطعتي تفرغ زينه والميناء، وبحسب ما أكدته المصادر فإنها حصلت على ترخيص السلطات.
 


الكلمات المفتاحية : الدستور, الشرطة, المعارضة, ترخيص, مسيرة
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