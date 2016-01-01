السلطات تطلق مشروعا لدعم النظام الرعوى بلبراكنة



أطلقت السلطات الموريتانية بولاية لبراكنة جنوبي موريتانيا أمس الأربعاء المشروع الجهوي لدعم النظام الرعوي للساحل في الولاية، بتمويل من البنك الدولي.



ويهدف المشروع بحسب القائمين عليه إلى دعم تلقيح المواشي للوقاية من الأمراض، ومراقبة الأمراض الحيوانية ، و بناء حظائر، ومراكز في الحدود لمراقبة دخول وخروج الحيوانات، وتزويدها بدراجات نارية من أجل تسهيل النقل.



كما سيقدم المشروع دعما لمركز البحوث البيطرية من أجل مراقبة الأدوية وإقامة التحاليل، وتحسين المراعي والمياه الرعوية، إضافة إلى وإنشاء آبارعادية، وأخرى ارتوازية جديدة، وأسواق في الداخل، ومساحات للذبح.



وجرى الاجتماع بحضور الوالي المساعد لولاية لبراكنة ساليمو ولد عبد الرحمن، وحاكم مقاطعة ألاك عبد الله ولد الإمام، وبعض الشخصيات من وزارة البيطرة، و بعض منظمات المجتمع المدني