السنغال: اكتشافات جديدة من الغاز الطبيعي



تحدثت الصحافة المحلية في السنغال اليوم الثلاثاء عن اكتشاف مخزون جديد من الغاز الطبيعي قبالة الشواطئ السنغالية، ينضاف إلى الكميات المكتشفة على الحدود الموريتانية-السنغالية.



وبحسب ما نقلته إذاعة "أر أف أم" الخاصة فإن شركة كوسموس إينيرجي أعلنت عن اكتشاف كميات كبيرة من الغاز الطبيعي في بئر التنقيب "ياكار 1" الذي يقع في منطقة "كايار أوفشور العميقة".



وأشارت الشركة الأمريكية إلى أن التقديرات الأولية تشير إلى وجود 15 بليون قدم مكعب في البئر الجديد، وهي كبيرة هائلة إذا أضيفت إلى ما تم اكتشافه في بئر "تيرانغا 1" العام الماضي.



وأوضحت الشركة أن هذه الاكتشافات من شأنها أن تسمح للسنغال بإنشاء مركز ثانٍ لإنتاج الغاز الطبيعي المسال وبأسعار تنافسية.



وتشير الصحافة السنغالية إلى أن الاكتشاف الجديد الذي نجحت فيه الشركة الأمريكية، يوصل نسبة نجاحها في التنقيب تصل إلى 100 في المائة.



وكانت اكتشافات الغاز في هذه المنطقة قد بدأت في منطقة "سينلوي أوفشور العميقة"، على الحدود بين موريتانيا والسنغال، ومن المنتظر أن يصدر قرار نهائي بخصوص الاستثمار فيه عام 2018 المقبل.

