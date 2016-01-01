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السنغال: الجالية الموريتانية تطالب بإعدام المسيء (صور)


دكار - صحراء ميديا
الجمعة 18 نونبر 2016 - 23:44



السنغال: الجالية الموريتانية تطالب بإعدام المسيء (صور)
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نظمت الجالية الموريتانية بالعاصمة السنغالية دكار، مساء اليوم الجمعة، وقفة أمام مبنى السفارة دعت فيها إلى تطبيق حكم الإعدام الصادر في حق المدعو محمد الشيخ ولد امخيطير، المدان من طرف القضاء الموريتاني بالإساءة للنبي صلى الله عليه وسلم.
 
وشارك في الوقفة طلاب وأساتذة وتجار وموظفون موريتانيون، رفعوا شعارات ورددوا هتافات تدعو إلى تنفيذ حكم الإعدام الصادر عن المحكمة الجنائية بنواذيبو وأكدته محكمة الاستئناف.
 
وجرت خلال الوقفة مداخلات ثقافية وأدبية تصب في مجملها حول مكانة النبي صلى الله عليه وسلم في نفوس المسلمين، وأن أي إساءة لجنابه تمس كيان وكبرياء الأمة، وفق تعبير أحد المتدخلين.
 
وكان منظمو الوقفة قد أبلغوا السفارة التي وفرت لهم بعض التجهيزات وتعاونت معهم بشكل إيجابي، وفق ما أكده أحد المنظمين لـ"صحراء ميديا".
 
وجاءت هذه الوقفة بالتزامن مع مسيرة نظمت في العاصمة نواكشوط، اختتمت بمهرجان خطابي في ساحة ابن عباس، شارك فيه الآلاف مطالبين بإعدام المسيء للنبي صلى الله عليه وسلم.
 

السنغال: الجالية الموريتانية تطالب بإعدام المسيء (صور)

السنغال: الجالية الموريتانية تطالب بإعدام المسيء (صور)

السنغال: الجالية الموريتانية تطالب بإعدام المسيء (صور)


الكلمات المفتاحية : المسيء, دكار, ولد امخيطير


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