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السنغال: الرئاسة التركية تلحق مدارس غولن بأوقافها


صحراء ميديا + وكالات
الاربعاء 7 ديسمبر 2016 - 11:35



السنغال: الرئاسة التركية تلحق مدارس غولن بأوقافها
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أعلنت رئاسة الأوقاف التركية عزمها إلحاق إدارة ستة مدارس تابعة لمنظمة غولن في السنغال إلى وقف المعارف التابع لرئاسة الوزراء التركية.

ونقلت وكالة الأناضول التركية عن مسؤول رفيع في رئاسة الأوقاف قوله إن وفدا من الوقف زار السنغال الأسبوع الماضي ووقع مذكرة تفاهم مع الحكومة السنغالية لتسليم مدارس غولن للسلطات التركية.

وأكد المسؤول التركي أن مذكرة التفاهم المبرمة الهدف منها ليس فقط إلحاق مدارس غولن التي يدرس فيها قرابة 3 آلاف طالب، بل الغاية منها المساهمة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنغال في المستقبل، على حد تعبيره.

وشهدت الأسابيع الماضية توقيع عدد من الاتفاقيات بشأن إلحاق مدارس غولن بوقف المعارف في كل من تشاد، وغينيا، والسودان، فيما قامت الصومال بإغلاق مدارس غولن عقب محاولة الانقلاب الفاشلة
 


الكلمات المفتاحية : السنغال, تركيا, غولن, مدارس


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