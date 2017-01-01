السنغال: تحذيرات من "الموت" على علب السجائر



بدأت السلطات السنغالية في تطبيق قانون ينص على ضرورة وضع صور وعبارات محذرة من الموت البطيء للمدخنين، على جميع علب السجائر التي تدخل السوق السنغالية.



وبحسب ما تحدثت عنه الصحافة السنغالية اليوم الأحد، فإن العلب تضمنت عبارات عديدة من ضمنها: "التدخين يتسبب في موت بطيء ومؤلم"، "التدخين يسبب العجز والعقم".



كما تضمنت الصور التي تم وضعها على علب السجائر، صورة لرئة تفحمت بسبب الدخان، ورجل يستفيد من رعاية صحية بعد أن أنهكه المرض بسبب التدخين، وفم مدخن تضررت أسنانه بسبب التدخين.



وقال مختار با، رئيس مكتب التشريع في وزارة الصحة السنغالية، إن القانون الجديد يعود إلى مارس 2014، وينص على عقوبات تفرض على الشركات التي لا تلتزم بوضع هذه الصور والعبارات.



وأشار المسؤول السنغالي إلى أن القانون أتبع في شهر ديسمبر 2016 بمرسوم تطبيقي، ولكنه لم يشرع في ذلك قبل الآن.



وتشير الإحصائيات في السنغال إلى أن 20 في المائة من الأطفال الذكور يدخنون، فيما تقف النسبة عند 10 في المائة عند الإناث، وفق إحصائية أخيرة في الوسط المدرسي على الأطفال ما بين 15 و19 عاماً.

