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السنغال تخفض أسعار الكهرباء وتقلص انقطاعاته


دكار - صحراء ميديا
الخميس 5 يناير 2017 - 13:34



السنغال تخفض أسعار الكهرباء وتقلص انقطاعاته
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أعلنت الحكومة السنغالية أنها ستخفض أسعار فواتير الكهرباء بنسبة 10 في المائة ابتداء من مطلع العام الجاري (2017)، وذلك من أجل تحمل بعض الأعباء عن المواطن.
 
وجاء الإعلان على لسان الرئيس السنغالي ماكي صال، في خطابه بمناسبة بداية السنة الجديدة، إذ أكد أن أسعار الكهرباء ستتقلص بنسبة 10 في المائة على جميع الفواتير.
 
وفي المقابل أعلنت السلطات السنغالية أن سياساتها تجاه تطوير خدمة الكهرباء في البلاد تمكنت من تحقيق بعض النجاحات المهمة، مشيرة إلى أن ساعات الانقطاع تقلصت من 900 ساعة في عام 2011، إلى 73 ساعة فقط في العام الماضي (2016).
 
وأوضحت السلطات السنغالية أن قرار خفض أسعار الكهرباء سيمكن المستهلك السنغالي من توفير مبلغ يصل إلى 30 مليار فرنك غرب أفريقي.
 
وكانت السنغال قد واجهت في السنوات الأخيرة مشاكل كبيرة بسبب ارتفاع كلفة توفير الكهرباء، وانتشار عمليات الاحتيال على الشركة المسيرة، بالإضافة إلى الانقطاعات المتكررة للتيار الكهربائي.
 


الكلمات المفتاحية : السنغال, كهرباء, ماكي صال


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