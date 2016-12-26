السنغال تدافع عن موقفها ضد الاستيطان الإسرائيلي



دافعت السنغال عن تصويتها في مجلس الأمن الدولي ضد الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وذلك بعدما قررت إسرائيل استدعاء سفيرها في دكار وإلغاء برنامج المساعدة لهذا البلد.



وقال المتحدث باسم الحكومة سيدو غواي عبر التلفزيون العام "يجب الإشادة بموقف السنغال، المجتمع الدولي يرحب بموقف السنغال وخصوصا الدول المسلمة".



وأضاف المتحدث "حرصت السنغال على أن تكون منسجمة مع رؤيتها للدبلوماسية. منذ 1975، تترأس السنغال لجنة ممارسة الحقوق الراسخة للشعب الفلسطيني. السنغال ليست ضد إسرائيل لأنها تدعم الشعب الفلسطيني".



وهذه اللجنة التابعة للأمم المتحدة انشئت عام 1975.



وسئل المتحدث عن إلغاء إسرائيل لكل برامج المساعدة لدكار، فأوضح أن "دولة السنغال لم تتبلغ (الأمر) رسميا. حين تتبلغ قرارا مماثلا ستتخذ الموقف" المناسب.



ولم يشأ التعليق على إعلان إسرائيل استدعاء سفيرها في دكار.



وأعادت السنغال التي تشغل حاليا عضوية غير دائمة في مجلس الأمن، علاقاتها الدبلوماسية مع اسرائيل عام 1995.



والقرار ضد الاستيطان الإسرائيلي الذي كانت طرحته مصر، وكان سيتم التصويت عليه الخميس، صوت عليه الجمعة بمبادرة من نيوزيلندا والسنغال وماليزيا وفنزويلا بعدما تراجعت القاهرة.



وبعد بضع ساعات من التصويت على القرار، أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو استدعاء "فوريا" لسفيري إسرائيل في نيوزيلندا والسنغال "للتشاور".



كذلك، قرر إلغاء زيارة لوزير الخارجية السنغالي كانت مقررة في يناير، وأمر بإلغاء كل برامج المساعدة للسنغال وإلغاء زيارات السفيرين غير المقيمين للسنغال ونيوزيلندا لإسرائيل.



والقرار الذي تبناه مجلس الأمن الجمعة يطالب إسرائيل "بأن توقف فورا وتماما أي نشاط استيطاني في الأراضي الفلسطينية المحتلة وبينها القدس الشرقية"، وجاء ذلك بعدما قررت الولايات المتحدة عدم اللجوء إلى الفيتو.

