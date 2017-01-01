السنغال تدعو العالم الإسلامي إلى الوحدة والتضامن





أكد وزير الشؤون الخارجية السنغالي، مانكور ندياي، اليوم الثلاثاء بأبيدجان، ضرورة عودة العالم الإسلامي إلى قيم الوحدة والتضامن والتعاون المدرجة في ميثاق منظمة التعاون الإسلامي من أجل رفع التحديات التي تطرح اليوم بحدة.





وقال ندياي في كلمة خلال الدورة الـ44 لمجلس وزراء خارجية دول منظمة التعاون الإسلامي المنعقد حاليا بالعاصمة الإيفوارية، إنه "في هذه الفترات التي يشهد فيها للعالم، وللعالم الإسلامي على الخصوص، اضطرابات لم يشهد مثلها من قبل، نحن بحاجة إلى العودة إلى قيم الوحدة والتضامن والتعاون المدرجة في ميثاق منظمة التعاون الإسلامي".





وأبرز الوزير الذي نقلت كلمته وكالة الأنباء السنغالية، أهمية التشاور والحوار والتفاوض لمواجهة التحديات الأمنية العديدة التي تطرح بحدة، والتي تنضاف لها "الإسلاموفوبيا ووضعية الأقليات المسلمة".





وفي معرض حديثه عن القضية الفلسطينية، أكد السيد ندياي موقف بلاده الذي "يظل منخرطا لفائدة هذه القضية التي تشكل أساسا لمنظمتنا"، مشددا على "تشبث السنغال بحل الدولتين".





وينعقد مجلس وزراء خارجية دول منظمة التعاون الإسلامي تحت عنوان "الشباب، السلم والتنمية في عالم متضامن".

