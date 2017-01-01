السنغال تدعو العالم الإسلامي إلى الوحدة والتضامن

موريتانيا: المعارضة تعلن رفضها التضييق على الحريات العامة

موريتانيا تحتضن لقاء إقليميا حول محاربة الإرهاب

المهندسون الشباب: "وكالة التشغيل " تحاول القضاء على البطالة

أعضاء من مجلس الشيوخ يزورون ولد غده فى سجنه

مسعود ولد بلخير يتحدث عن حالته الصحية

موريتانيا تسعي للكشف عن المواد النووية والمشعة

المجلس الأعلى للشباب يكون صحفيين حول المحتوى الرقمي

http://www.mohamedy.org/
http://www.wmaker.net/saharamedias/newsletter/

مقالات

​عن الثلاثة الذين ورطوا في ملف المخدرات / محمد الامين ولد احمد

محمد الامين ولد احمد
​عن الثلاثة الذين ورطوا في ملف المخدرات / محمد الامين ولد احمد
تتوالى فصول محنة مأساوية ضحاياها أشخاص أبرياء مشهود لهم بحسن السيرة هم  المصطفى ولد الشيخ ولد

تجربة موريباك

المهندس الهادي ولد الطلبه
تجربة موريباك
اقترب موسم الامتحانات الوطنية لسنة 2017، واعتكف الطلاب على الدراسة بشكل أكثر راجين النجاح في هذه

مفتريات ول مخيطير

د. الشريف الفقيه (ألفغ)
كتب ول مخيطير (الموريتاني) مقالا ونشره في النت، تحت عنوان "الدين والتدين"، وجّه فيه اعتراضات على

هذا بلاغ للناس

بون ولد اميده ممثل مسرحي
هذا بلاغ للناس
قبل عشرينَ سنة من الآن حملتُ مع كوكبة من الطيبين همَّ وغمَّ التغيير وصناعة فن يحترم الإنسان وذوقَ

مُقْتَرَحٌ بِإِرْسَاءِ آَلِيًاتِ "التًسِيِيرِ التًشاَرُكِيِ" للمَالِ العَامْ

المختار ولد داهي
مُقْتَرَحٌ بِإِرْسَاءِ آَلِيًاتِ "التًسِيِيرِ التًشاَرُكِيِ" للمَالِ العَامْ
  بسم الله الرحمن الرحيم   تُوَزِعُ النصوص القانونية و التنظيمية الناظمة لتسيير
Sahara Media Agency : صحراء ميديا | أعضاء من مجلس الشيوخ يزورون ولد غده فى سجنه https://t.co/vgjvs5kUW5أعضاء-من-مجلس-الشيوخ-يزورون-ولد-غده-فى-سجنه_a35474.html
الثلاثاء 11 يوليوز - 16:28
Sahara Media Agency : صحراء ميديا | مسعود ولد بلخير يتحدث عن حالته الصحية https://t.co/vgjvs53jxvمسعود-ولد-بلخير-يتحدث-عن-حالته-الصحية_a3… https://t.co/detJfbKDLD
الثلاثاء 11 يوليوز - 15:52
App Store
Facebook
Twitter
YouTube
Google+
Newsletter
Rss

السنغال تدعو العالم الإسلامي إلى الوحدة والتضامن


صحراء ميديا - نواكشوط
الثلاثاء 11 يوليوز 2017 - 18:20



السنغال تدعو العالم الإسلامي إلى الوحدة والتضامن
مواضيع ذات صلة

 

أكد وزير الشؤون الخارجية السنغالي، مانكور ندياي، اليوم الثلاثاء بأبيدجان، ضرورة عودة العالم الإسلامي إلى قيم الوحدة والتضامن والتعاون المدرجة في ميثاق منظمة التعاون الإسلامي من أجل رفع التحديات التي تطرح اليوم بحدة.


وقال ندياي في كلمة خلال الدورة الـ44 لمجلس وزراء خارجية دول منظمة التعاون الإسلامي المنعقد حاليا بالعاصمة الإيفوارية، إنه "في هذه الفترات التي يشهد فيها للعالم، وللعالم الإسلامي على الخصوص، اضطرابات لم يشهد مثلها من قبل، نحن بحاجة إلى العودة إلى قيم الوحدة والتضامن والتعاون المدرجة في ميثاق منظمة التعاون الإسلامي".


وأبرز الوزير الذي نقلت كلمته وكالة الأنباء السنغالية، أهمية التشاور والحوار والتفاوض لمواجهة التحديات الأمنية العديدة التي تطرح بحدة، والتي تنضاف لها "الإسلاموفوبيا ووضعية الأقليات المسلمة".


وفي معرض حديثه عن القضية الفلسطينية، أكد السيد ندياي موقف بلاده الذي "يظل منخرطا لفائدة هذه القضية التي تشكل أساسا لمنظمتنا"، مشددا على "تشبث السنغال بحل الدولتين".


وينعقد مجلس وزراء خارجية دول منظمة التعاون الإسلامي تحت عنوان "الشباب، السلم والتنمية في عالم متضامن".



الكلمات المفتاحية : تضامن, سنغال, عالم إسلامي
Copyright © 2017 - 2002 صـحراء ميديـا جميع الحقوق محفوظـة