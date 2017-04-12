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السنغال ترحل زعيم مافيا إيطالي إلى بلاده


دكار - صحراء ميديا
الاربعاء 12 أبريل 2017 - 10:08



السنغال ترحل زعيم مافيا إيطالي إلى بلاده
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رحلت السلطات السنغالية الأسبوع الماضي، زعيم المافيا الإيطالي "برونو غازيو"، تحت حراسة مشددة على متن طائرة متوجهة إلى إيطاليا، وذلك بموجب مذكرة توقيف دولية صادرة في حقه.
 
وبحسب ما أورده موقع "سيني ويب" السنغالي فإن غازيو من مواليد 26 أكتوبر 1948 في مدينة براسيا الإيطالية، وقد تم ترحيله من السنغال على متن الرحلة (Vol Tp 1480).
 
وأوضح الموقع الإخباري السنغالي أن زعيم المافيا الإيطالي كانت قد صدرت في حقه مذكرة توقيف دولية تحمل الرقم (0R304/2013 SIEP)، تم إصدارها 16 أغسطس 2014، من طرف محكمة في مدينة البندقية (فينيسيا).
 
ويعد غازيو واحداً من زعماء المافيا المعروفين في إيطاليا، وينتمي لعائلة "غازيو" المعروفة في "الوسط"، وكان مطلوباً منذ عدة سنوات بعد اتهامه من طرف العدالة الإيطالية بالتورط في عمليات غسيل أموال وتهريب مخدرات.
 
في شهر يوليو 2016 تم اعتقال غازيو في مطار ليبولد سيدار سينغور الدولي بدكار، عندما كان يحاول الصعود على متن طائرة متوجهة إلى مدينة برايا، عاصمة جزر الرأس الأخضر، ولكن عناصر الشرطة السنغالية اكتشفوا أنه محل مذكرة توقيف دولية صادرة عن الشرطة الدولية "إنتربول" بطلب من السلطات الإيطالية.
 
تم اعتقال "غازيو" قبل أن يتم التحقيق معه من طرف السلطات السنغالية، التي سلمته فيما بعد إلى مكتب إنتربول في دكار، وبعد إجراءات قضائية معقدة تم تسليم "غازيو" إلى السلطات الإيطالية.
 


الكلمات المفتاحية : إيطاليا, السنغال, مافيا
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