السنغال : تسريبات تلغي مواد امتحانات الباكلوريا







أعلن المدير العام لمكتب الباكالوريا بالسنغال، بابو دياخام، أمس الأربعاء أنه تقرر إلغاء امتحانات الباكالوريا لمواد اللغة الفرنسية والتاريخ والجغرافيا في شعبة الآداب، وإعادة برمجتهما يوم الاثنين المقبل، وذلك بسبب عمليات غش وتسريب للأسئلة.



وقال دياخام خلال ندوة صحفية إن المعلومات التي توفرت لديهم تؤكد وجود تسريبات لمواضيع الامتحانات، مؤكدا قرار إلغاء امتحان مادة اللغة الفرنسية الذي كان مبرمجا الأربعاء وإعادته يوم الاثنين المقبل.



وأضاف أن امتحاني مادتي التاريخ والجغرافيا سيتم إلغاؤهما أيضا، وسيجريان مرة ثانية بعد زوال الاثنين المقبل.



وأكد أن قرار الإلغاء جاء لضمان تساوي الفرص أمام المرشحين، مضيفا أن امتحان مادة الرياضيات الذي يتم تداوله منذ أمس عبر شبكات التواصل الاجتماعي غير معني بالقرار لأنه ليس الامتحان المعتمد هذه السنة.