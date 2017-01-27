السنغال تسعى لمعاقبة قناة "شهّرت" بموريتانيا



أعلنت الحكومة السنغالية أنها طلبت من المجلس الوطني لتنظيم المجال السمعي البصري اتخاذ إجراءات عقابية ضد قناة خاصة بثت برنامجاً يحرض على العنف في موريتانيا.



ونددت الحكومة السنغالية في بيان، صادر عن الناطق الرسمي باسمها، بما قالت إنه "تشهير" بموريتانيا من طرف أحد المتدخلين في برنامج "الموعد الكبير" الذي بثته قناة (2Stv) يوم الجمعة الماضي.



وبحسب الناطق باسم الحكومة السنغالية فإن أحد المتحدثين في البرنامج التلفزيوني "أدلى بتصريحات تضمنت تشهيراً بموريتانيا، وتحريضاً على العنف، ودعوة صريحة تشجع السود في موريتانيا على الكفاح المسلح ضد الحكومة والشعب الشقيقين في موريتانيا"، وفق نص البيان.



وقال الناطق باسم الحكومة السنغالية إن "دكار تعبر عن غضبها القوي واستنكارها الشديد" لهذه التصريحات، مؤكداً أن الحكومة تدين بحزم مثل هذه الأكاذيب التي تم الترويج لها في البرنامج"، قبل أن يشير إلى أن الحكومة ستكون حازمة في التعامل معها.



وخلص إلى القول إن الحكومة أبلغت المجلس الوطني لتنظيم المجال السمعي البصري بضرورة اتخاذ "إجراءات عقابية" في حق القناة التي بثت هذه التصريحات، مشيراً إلى أن المجلس هو "سيعلن عن العقوبات المستحقة تجاه مثل هذا النوع من التجاوز الخطير"، على حد وصفه.



وكانت تصريحات ضيف البرنامج الذي بثته قناة خاصة سنغالية، قد أثارت جدلاً كبيراً في الرأي العام الموريتاني، وتسببت في تعليقات واسعة على الموضوع من طرف صحفيين وكتاب موريتانيين.

