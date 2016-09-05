السنغال تشيد بجهود الصين لتحقيق التنمية بأفريقيا



أعرب الرئيس السينغالي ماكى صال عن "تقديره لمساعدة الصين طويلة الأمد للسنيغال وأفريقيا عامة"، مؤكدا عزم السنيغال على "العمل بشكل وثيق مع الصين لتحقيق التنمية المستقلة في أفريقيا".



وأشاد "بخطط التعاون التي تم التوصل إليها خلال قمة جوهانسبورغ، في أوائل ديسمبر من العام الماضي، والإجراءات العملية التي اتخذتها الصين لتنفيذها".



ويزور الرئيس السنغالي مدينة هانغتشو بشرق الصين لحضور القمة الـ11 لمجموعة العشرين، التي ستعقد يومي 4 و5 شتنبر الجاري، من بين عدد من قادة بعض الدول الضيوف والمنظمات الدولية، التي ستشارك في القمة إلى جانب زعماء المجموعة.



من جانبه، أكد الرئيس الصيني شي جين بينغ لنظيره السنيغالي ماكي صال، لدى استقباله له بأن الصين ستعمل مع السنيغال للرقي بعلاقاتهما إلى مستوى الشراكة الإستراتيجية الشاملة.



وذكر مصدر رسمي أن شي أكد لماكي صال أيضا أن الصين عازمة على العمل مع السنغال لتنفيذ نتائج قمة جوهانسبورغ لمنتدى التعاون الصيني الأفريقي وتقوية التعاون الودي من أجل تحقيق المنفعة المشتركة للبلدين.





وشدد الرئيس الصيني، خلال اللقاء، على ضرورة أن يعزز البلدان التبادلات السياسية لتدعيم الثقة المتبادلة وتوسيع التعاون الاقتصادي والتجاري بربط خطط التنمية الصينية بنظيرتها في السنغال لمساعدة الأخيرة في تسريع وتيرة التحول نحو الصناعة وتعزيز التحديث الزراعي.



كما أعرب عن أمله في أن يعزز البلدان تعاونهما في مجال الأمن، ولاسيما حفظ السلام، وتوثيق الاتصال والتنسيق بخصوص الشؤون الدولية والعمل معا للدفع بالنظام السياسي والاقتصادي العالمي نحو مزيد من العدل والمساواة.



