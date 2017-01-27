السنغال تشيد بوساطة عزيز في أزمة غامبيا



أشادت الحكومة السنغالية في اجتماعها هذا الأسبوع بالوساطة التي قادها الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز لحل الأزمة السياسية في غامبيا.



وجاء في بيان صادر عن الحكومة السنغالية أن ماكي صال يحيي "الجهود المحمودة والمدعومة التي قام بها رئيسا الجمهوريتين الشقيقتين موريتانيا وغينا، محمد ولد عبد العزيز وألفا كوندي، لحل الأزمة السياسية في غامبيا".



ووجه صال التحية إلى كل المبادرات التي أطلقت منذ بداية الأزمة بما في ذلك مبادرة رؤساء ليبيريا إلين جونسون سيرليف ونيجيريا محمد بخاري وسيراليون إيرنست باي كوروما، والرئيس الغاني السابق جون دراماني ماحاما.



وكان الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز قد بدأ وساطة في الأزمة الغامبية يوم الأربعاء 18 يناير الجاري، التقى خلالها بالرئيس السنغالي ماكي صال في مطار دكار في مباحثات خصصت للأزمة.

