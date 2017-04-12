السنغال تعتقل ثلاثة أشخاص بشبهة الإرهاب



قالت الشرطة السنغالية إنها اعتقلت ثلاثة أجانب يشتبه بكونهم متشددين إسلاميين في العاصمة دكار في ثاني عملية اعتقال من هذا النوع هذا العام.



وذكرت الشرطة في بيان أن مغربيين اثنين احتجزا في 29 من مارس الماضي للاشتباه في صلتهم بتنظيم الدولة الإسلامية، بينما اعتقل نيجيري في الأول من أبريل لدى مغادرته السفارة النيجيرية للاشتباه في تجنيده أعضاء لصالح جماعة بوكو حرام.



وقال البيان إن الرجل النيجيري وصل في الآونة الأخيرة إلى السنغال بعدما أمضى شهرين في موريتانيا المجاورة. وأضاف أن الرجال، الذين لم يتم الكشف عن أسمائهم، اعتقلوا إلى أن يفحص الادعاء الأدلة ضدهم.



وكانت السلطات قد اعتقلت اثنين يشتبه بكونهما متشددين إسلاميين من مالي وموريتانيا فى فبراير الماضي.

ولم تشهد السنغال هجمات على يد متشددين مثلما حدث مرارا في جارتها الشرقية مالي لكن السلطات السنغالية في حالة تأهب قصوى.

