السنغال تعتمد على موريتانيا في توفير الأضاحي





قالت وزيرة البيطرة والإنتاج الحيواني السنغالية آمنتا بينغ انجاي، مساء اليوم الثلاثاء إن بلادها تحتاج سنويا إلى أكثر من 700 ألف رأس من الغنم، "وتعتمد على موريتانيا أساسا في هذا المجال".





وأضافت الوزيرة بعد لقاء جمعها اليوم بالوزير الأول الموريتاني يحي ولد حدمين في انواكشوط، أن زيارتها لموريتانيا تدخل في إطار تقليد سنوي من أجل التحضير لعيد الأضحى المبارك، مشيرة إلى أنه في هذا الإطار تم الاتصال بمختلف القطاعات المعنية بهذه العملية، "واتخذت السلطات السنغالية الاجرءات المناسبة لتوفير ظروف أفضل للموريتانيين العاملين في مجال بيع المواشي".





وأكدت الوزيرة السنغالية أنها ناقشت مع السلطات الموريتانية كافة القضايا التي تضمن نجاح عملية تزويد السنغال بالأضاحي، "بما في ذلك الجوانب الأمنية والصحية"، مثمنة ما سمته "الاستعداد الدائم للحكومة والشعب الموريتانيين في الاستجابة لكل ما من شأنه المساعدة على حسن سير العملية".

