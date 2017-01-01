السنغال : تعليق حملة الانتخابات التشريعية بعد حادث التدافع



أعلن الناطق باسم الرئيس السنغالي ماكي سال تعليق حملة الانتخابات التشريعية اليوم الأحد تكريما لضحايا حادث التدافع ، الذين قضوا أمس فى ملعب رياضي بداكار .



ولقي 8 أشخاص مصرعهم بعد حادث تدافع فى ملعب اثر اندلاع صدامات في المباراة النهائية لبطولة السنغال في كرة القدم.



وجرح ستون شخصا على الأقل في التدافع ونقلوا إلى عدد من مستشفيات العاصمة السنغالية، حسبما ذكر وزير الرياضة ماتار با الذي وعد "باتخاذ اجراءات صارمة حتى لا يتكرر أي حدث من هذا النوع في السنغال بعد اليوم".



وكان ستاد ديمبا-ديوب مكتظا بالمشجعين الذين جاؤوا لحضور المباراة النهائية بين فريقي "اواكام" و"ستاد مبور" .



وخلال الوقت الاضافي وبينما كانت النتيجة 2-1 لصالح ستاد مبور، بدأ مشجعو الفريق الآخر رشق مشجعي ستاد مبور بالحجارة ما دفع الحضور الى المغادرة بسرعة، كما ذكر صحافيون من وكالة فرانس برس.



وقال الشيخ مادا ديوب الذي ساعد في إجلاء الضحايا من الملعب وفقد صديقا في الحادث "عندما انهار الجدار (...) كان الناس يبكون (...) وكنا نعرف تماما أن هناك أقرباء لنا فقدوا حياتنا لان الجدار سقط فوق الأشخاص".

