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السنغال تغادر أمم افريقيا على يد الكاميرون


صحراء ميديا - نواكشوط
السبت 28 يناير 2017 - 22:02



السنغال تغادر أمم افريقيا على يد الكاميرون
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ودع المنتخب السنغالي لكرة القدم اليوم السبت  الدور ربع النهائي لكاس امم افريقيا 2017 المقامة حاليا في الغابون اثر هزيمته أمام المنتخب الكاميروني ، بعد أن وصلت المباراة إلى ركلات الترجيح . 

 

وحدثت المفاجأة بسقوط المنتخب السنغالي بعد أن كان مرشحا لنيل البطولة ، بعد أدائه الرائع في الدور الأول ، محتلا بذلك صدارة المجموعة التي تضم تونس و الجزائر و زميبابوي .

 

ولجأالفريقان إلى ضربات الجزاء الترجيحية ، بعد نهاية الأشواط الأصلية و الإضافية دون تسجيل أي أهداف من الجانبين .

 

وتأهل المنتخب الكاميروني إلى الدور نصف النهائي ، بعد تضييع مهاجم نادي ليفربول الإنجليزي ساديو ماني لركلة الجزاء الأخيرة .

 

وينتظر المنتخب الكاميروني الفائز من مباراة غانا و الكونغو التي ستقام غدا .



الكلمات المفتاحية : السنغال, الكامرون, امّم افريقيا


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