السنغال تغادر أمم افريقيا على يد الكاميرون





ودع المنتخب السنغالي لكرة القدم اليوم السبت الدور ربع النهائي لكاس امم افريقيا 2017 المقامة حاليا في الغابون اثر هزيمته أمام المنتخب الكاميروني ، بعد أن وصلت المباراة إلى ركلات الترجيح .







وحدثت المفاجأة بسقوط المنتخب السنغالي بعد أن كان مرشحا لنيل البطولة ، بعد أدائه الرائع في الدور الأول ، محتلا بذلك صدارة المجموعة التي تضم تونس و الجزائر و زميبابوي .







ولجأالفريقان إلى ضربات الجزاء الترجيحية ، بعد نهاية الأشواط الأصلية و الإضافية دون تسجيل أي أهداف من الجانبين .







وتأهل المنتخب الكاميروني إلى الدور نصف النهائي ، بعد تضييع مهاجم نادي ليفربول الإنجليزي ساديو ماني لركلة الجزاء الأخيرة .







وينتظر المنتخب الكاميروني الفائز من مباراة غانا و الكونغو التي ستقام غدا .

