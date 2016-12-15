السنغال تنفي إرسال عناصر إلى غامبيا لحماية بارو





نفى الدرك السنغالي على لسان قائده الأعلى مدير العدالة العسكرية، الجنرال ميسا انيانغ ،اليوم الخميس إرسال عناصر منه لتأمين حراسة الرئيس الغامبي المنتخب آداما بارو ، مشيرا إلى أن هذا الخبر المتداول في الصحافة "مضلل و ماكر".







واتهم انيانغ في بيان وزعه الصحافة الوطنية والدولية بافتعال هذه الأخبار المفتعلة المضللة ، مؤكدا أنه لا يوجد أي عنصر من فرقة تدخل الدرك الوطني (GIGN) ، في الخدمة، على أراضي الجمهورية الإسلامية الغامبية في مهمة حماية من أي نوع، لأي سلطة سياسية ، وفق تعبيره.







وكانت الصحافة قد تحدثت خلال الأيام الماضية عن إرسال عشرة عناصر من حراسة الشخصيات السنغالية ، يتم تكليفهم عادة بتأمين الشخصيات السامية في الجمهورية" لحماية لآداما بارو الذي فاز على الرئيس منتهي المأمورية يحيى جامي في انتخابات فاتح دجنبر في غامبيا.

