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السنغال تنفي إرسال عناصر إلى غامبيا لحماية بارو


صحراء ميديا - نواكشوط
الخميس 15 ديسمبر 2016 - 16:54



السنغال تنفي إرسال عناصر إلى غامبيا لحماية بارو
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نفى الدرك السنغالي على لسان قائده الأعلى مدير العدالة العسكرية، الجنرال ميسا انيانغ ،اليوم الخميس  إرسال عناصر منه لتأمين حراسة الرئيس الغامبي المنتخب آداما بارو ، مشيرا إلى أن هذا الخبر المتداول في الصحافة "مضلل و ماكر".

 

واتهم انيانغ في بيان وزعه   الصحافة الوطنية والدولية بافتعال هذه الأخبار المفتعلة المضللة ، مؤكدا أنه لا يوجد أي عنصر من فرقة تدخل الدرك الوطني (GIGN) ، في الخدمة، على أراضي الجمهورية الإسلامية الغامبية في مهمة حماية من أي نوع، لأي سلطة سياسية ، وفق تعبيره.

 

وكانت الصحافة قد تحدثت خلال الأيام الماضية عن إرسال عشرة عناصر من حراسة الشخصيات السنغالية ، يتم تكليفهم عادة بتأمين الشخصيات السامية في الجمهورية" لحماية لآداما بارو الذي فاز على الرئيس منتهي المأمورية يحيى جامي في انتخابات فاتح دجنبر في غامبيا.



الكلمات المفتاحية : الدرك, السنغال, غامبيا


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