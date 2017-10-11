السنغال: خطة لتشييد 20 ألف وحدة سكنية كل عام



أعلنت الحكومة السنغالية أنها بصدد تنفيذ خطة لتشييد 20 ألف وحدة سكنية اجتماعي بشكل سنوي، على مدى السنوات المقبلة وذلك من أجل التغلب على مشاكل العقار والسكن في البلاد.



وقال وزير الإسكان السنغالي جين صار في تصريحات صحفية إن الحكومة السنغالية جاهزة لتحسين الأوضاع السكنية في البلاد، مشيراً إلى أنها قررت بناء 20 ألف وحدة سكنية اجتماعية سنوياً إلى غاية عام 2025.



وأوضح الوزير أن هذه الخطة تأتي ثمرة مذكرات تفاهم سبق أن وقعتها الحكومة السنغالية مع مطورين عقاريين من القطاعين العام والخاص.



وأضاف الوزير أن تعزيز السكن الاجتماعي يحتل مكانة بارزة في سياسة الحكومة، مشيراً إلى أن الخطة المعتمدة تهدف إلى رفع مستواه في أفق عام 2035.



وكانت الحكومة السنغالية أصدرت قرارا بتخفيض تكاليف أجرة المنازل في البلاد من أجل تحقيق التوازن الاجتماعي والسكني.

