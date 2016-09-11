السنغال: عندما تجمع أسواق الأضاحي الرئيس والمواطنين

مصرع سيدة وطفل في هجوم على مخيم للاجئين الماليين

وزارة الخارجية: طلبنا من الغابون تأمين جاليتنا

موريتانيا: فرق لتفتيش اللحوم خلال عيد الأضحى

أسواق الأضاحي في موريتانيا.. غلاء وهزال

في ذكرى "11 سبتمبر".. القاعدة تتوعد بما هو أسوأ

حملة شبابية: جهات عليا تمنع تطبيق قرار وزاري

قرابة مليوني حاج يقفون على صعيد عرفة

http://www.mohamedy.org/
http://www.wmaker.net/saharamedias/newsletter/

مقالات

لغز أزواد

عبد الله الشريف
لغز أزواد
إذ كنا صغارا كان لغز البطات الثلاث متداولاً بيننا وهو بالحرف الواحد يقول إن ثلاث بطات سائرات في

دَوْرُ المُجْتَمَعِ المَدَنِيِ فِي "الحِوَارِ المُنْتَظَرِ"

المختار ولد داهي: سفير سابق
دَوْرُ المُجْتَمَعِ المَدَنِيِ فِي "الحِوَارِ المُنْتَظَرِ"
كان لي شرف و "تَرَفُ" المشاركة في حلقة من برنامج " الرأي السياسي" واسع المشاهدة،"تجديدي المقاربة"

مُقْتَرَحٌ بِكَسْرِ رَتَابَةِ مَهْرَجَانِ المُدُنِ القَدِيمَةِ!!

المختار ولد داهي: سفير سابق
مُقْتَرَحٌ بِكَسْرِ رَتَابَةِ مَهْرَجَانِ المُدُنِ القَدِيمَةِ!!
أكيد أن القطاع الوزاري المكلف بالثقافة عاكف علي تحضير النسخة السادسة من المهرجان الثقافي السنوي

الشُرُوطُُ الخَمْسَةُ "لِصِحًةِ" الحِوَار السِيًاِسِيِ

المختار ولد داهي: سفير سابق
الشُرُوطُُ الخَمْسَةُ "لِصِحًةِ" الحِوَار السِيًاِسِيِ
عاد الحديث مجددا عن استعجالية تنظيم حوار سياسي جامع بين " الخُلَطَاءِ السياسيين" الوطنيين ابتغاء

أي نتائج تنتظر من الحوار؟

الأستاذ : أمين ولد عبد الله
أي نتائج تنتظر من الحوار؟
منذ أشهر لايزال الحوار الذي يجب أن يضم السلطة والقوى الحية في البلد (المجتمع المدني والنقابات
Sahara Media Agency : وزارة الخارجية: طلبنا من الغابون تأمين جاليتنا https://t.co/dJG9cG2DHz
الاحد 11 سبتمبر - 19:52
Sahara Media Agency : موريتانيا: فرق لتفتيش اللحوم خلال عيد الأضحى https://t.co/NHkWMUQCdT
الاحد 11 سبتمبر - 19:52
App Store
Facebook
Twitter
YouTube
Google+
Newsletter
Rss

السنغال: عندما تجمع أسواق الأضاحي الرئيس والمواطنين


دكار - صحراء ميديا
الاحد 11 سبتمبر 2016 - 19:38



السنغال: عندما تجمع أسواق الأضاحي الرئيس والمواطنين
مواضيع ذات صلة

يعد اقتناء أضحية في السنغال، مع أنه شعيرة دينية، جزء من الثقافة والتقاليد السنغالية الراسخة، وذلك ما يفسر الإقبال الكبير على أسواق الأضاحي منذ أيام في مختلف المدن السنغالية، وخاصة في العاصمة دكار، حتى أن الرئيس ماكي صال نزل إلى السوق لاقتناء أضحيته.
 
في الأحياء الشعبية، كما في تلك الأكثر رقياً، تنتشر كالفطر أسواق الأضاحي، فخلال الأيام السابقة على عيد الأضحى تتحول دكار إلى سوق كبير، وتصبح شوارعه حلبة للتنافس بين التجار الذين جلب أغلبهم أضاحيه من موريتانيا ومالي.
 
غلاء الأسعار
 
ولكن على الرغم من وفرة الأضاحي في السنغال، تذمر الكثير من المواطنين من ارتفاع أسعارها، فيما دافع التجار عن أنفسهم بالحديث عن تكاليف جلب الأضاحي من خارج البلاد.
 
وتشير حركة الأسواق إلى أن متوسط سعر الأضحية في السنغال وصل إلى 75 ألف فرنك أفريقي، أي ما يعادل 114 يورو، وهو سعر يرى العديد من السنغاليين أنه مرتفع بالنسبة إليهم.
 
في غضون ذلك يبقى التباهي بالأضاحي سمة بارزة لدى السنغاليين، فنجد الإعلام يتحدث عن أضاحي تم بيعها بما يقارب المليون فرنك أفريقي، وأخرى بنصف المليون.
 
أضحية الرئيس
 
الجهات الرسمية دعت إلى خفض أسعار الأضاحي، وقالت إنها قدمت مختلف التسهيلات الممكنة للتجار وذلك من أجل تخفيض الأسعار للمواطنين.
 
الرئيس السنغالي ماكي صال الذي دعا إلى بيع الأضاحي بأسعار في متناول الجميع، ظهر مساء أمس في أحد أسواق العاصمة دكار كأي مواطن عادي ليشتري أضحيته رفقة زوجته.
 
ظهر الرئيس السنغالي وهو يناقش تاجر الأضاحي حول الأسعار، وفي النهاية اشترى أحد الكباش بسعر 70 ألف فرنك أفريقي، أي ما يعادل 106 يور.
 
الخطوة التي قام بها صال، حظيت بالكثير من الاهتمام لدى الصحافة المحلية، فيما اعتبرت الجهات الرسمية أنها تندرج في إطار تشجيع خفض أسعار الأضاحي.
 
عادات وتقاليد
 
وحدها الأسواق في السنغال تجمع الرئيس بالمواطنين، خلال رحلة البحث عن أضحية مناسبة، فالسنغاليون يقولون إن الأضحية الكبيرة وذات القرون المميزة والألوان البيضاء المنطقة بالسواد، تحمل لهم البركة والفأل الحسن.
 
ويتباهى الكثير من السنغاليين بالصور التي يلتقطون مع أضاحيهم، بل إن بعضهم يحتفظ بأجزاء من الأضحية ضمن ديكور منزله؛ كشاهد على تخليده للعيد الكبير أو "تاباسكي" كما يسمونه هنا.
 


الكلمات المفتاحية : أضاحي, السنغال, عيد


               شارك شارك

أخبار | صحة | افريقيا | اقتصاد | أخبار الساحل | المغرب العربي | تكنولوجيا | منوعات | صوت وصورة | رياضة | الرأي | تحقيقات | مجتمع | محليات | ثقافة وفن | تقارير | الصحافة | رئاسيات يونيو | حوار | تقارير الشرق الموريتاني | شخصيات | قالت المواقع | بيانات | توقيـــع | الإذاعة | مواقع موريتانية | قالت العرب

Copyright © 2016 - 2002 صـحراء ميديـا جميع الحقوق محفوظـة