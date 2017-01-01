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السنغال: مقتل 8 أشخاص خلال تدافع فى مباراة كرة قدم


صحراء ميديا+وكالات
الاحد 16 يوليوز 2017 - 07:22



السنغال: مقتل 8 أشخاص خلال تدافع فى مباراة كرة قدم
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قتل ثمانية أشخاص على الاقل أمس السبت في استاد رياضي في دكار بسبب تدافع حصل إثر اندلاع صدامات في نهاية بطولة السنغال في كرة القدم، حسب وكالة الأنباء الرسمية.
 
وقالت الوكالة إن أحد جدران إستاد ديمبا-ديوب انهار بينما كان المتفرجون يحاولون الخروج من الملعب بعد انتهاء المباراة بين فريقي أواكام وستاد دي مبور، مشيرة إلى سقوط "العديد من الجرحى".
 
وأضافت إنه "لدى انتهاء الوقت الإضافي" حصل تضارب وتراشق بمقذوفات مما استدعى تدخل الشرطة لتفريق المشجعين الذين كان المدرج مكتظا بهم.
 
وأوضحت الوكالة أن الشرطة استخدمت الغاز المسيل للدموع لتفريق المشجعين.


الكلمات المفتاحية : السنغال, تدافع, حادث, كرة قدم
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