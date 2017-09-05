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السنغال: منع التدخين فى "تيواون" و إغلاق مصانع التبغ


صحراء ميديا+وكالات
الثلاثاء 5 سبتمبر 2017 - 21:16



السنغال: منع التدخين فى "تيواون" و إغلاق مصانع التبغ
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أصدر الخليفة العام للطريقة التجانية فى مدينة "تيواون " بالسنغال  الشيخ عبد العزيز سي أمرا بمنع التدخين ، وإغلاق مصانع التبغ فى المدينة ، بعد تزايد الجريمة فى الآونة الاخيرة.
 
وطالب إمام زاوية الحاج مالك سي بالسنغال باي موسى ديوب بإغلاق مصانع التبغ ، بعد تزايد الجريمة قى المدينة ، مشيرا إلى  أن التبغ والقنب الهندي من نفس العائلة،  لذلك يجب أن تكون العقوبات مماثلة.
 
 
وركز الإمام فى خطبته فى عيد الأضحى على ضرورة تطبيق الشريعة الإسلامية عن طريق زيادة العقوبات ضد السرقة والقتل ، وقال " الشخص الذي قتل طوعا يجب أن يقتل ولا بد من قطع يد اللص " ، على حد تعبيره.
 
ودعا الإمام إلى بذل المزيد من الجهود لمكافحة ارتفاع الجريمة ، التى انتشرت بشكل واسع فى المدينة .
 
وتحدث الإمام خلال خطبته المطولة عن مختلف الآفات التى تؤثر على الشباب السنغالي، مشيرا إلى احتلال وسائل التواصل الاجتماعي حيزا مهما من حياتهم.


الكلمات المفتاحية : التبغ, السنغال, سجائر, موريتانيا
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