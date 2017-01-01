السنغال: نسبة مشاركة "عالية" في الانتخابات التشريعية



بلغت نسبة المشاركة المؤقتة قرابة 54 في المائة في الانتخابات التشريعية بالسنغال، التي نظمت يوم أمس الأحد، وفق ما أفادت الإذاعة والتلفزيون السنغالي نقلا عن مصادر رسمية.



وفي حالة ما تأكد ذلك فان هذه النسبة ستكون "عالية" بالمقارنة مع آخر نسبتي مشاركة تم تسجيلهما، ففي عام 2012 بلغت نسبة المشاركة 36 في المائة، وفي عام 2007 لم تتجاوز 34 في المائة.



وتخللت انتخابات أمس الأحد بعض الاختلالات الفنية، خاصة في مدينة امبور (غرب) وطوبى (وسط)، حيث تم تسجيل تأخر كبير في انطلاق الاقتراع الذي استمر إلى غاية منتصف الليل بأمر من الحاكم.



كما تسببت الأمطار الغزيرة التي تهاطلت عشية الانتخابات في جميع ربوع البلاد في تأخر فتح عدة مكاتب تصويت داخل السنغال.



يذكر أن 6 ملايين و 250 ألف ناخب سنغالي دعوا إلى صناديق الاقتراع لاختيار 165 نائبا برلمانيا في إطار الانتخابات التشريعية ال13 منذ استقلال البلاد سنة 1960.



وتتنافس في هذه الانتخابات 47 لائحة لأحزاب وتحالفات حزبية مقابل 24 لائحة فقط خلال الانتخابات التشريعية لسنة 2012.

