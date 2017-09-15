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الجمعة 15 سبتمبر - 11:08
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السنغال: وفاة وزير الخارجية الأسبق دجيبو كا


صحراء ميديا- داكار
الجمعة 15 سبتمبر 2017 - 09:04



السنغال: وفاة وزير الخارجية الأسبق دجيبو كا
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أعلن أمس الخميس فى العاصمة السنغالية داكار عن وفاة  وزير الدولة للشؤون الخارجية الأسبق دجيبو ميتي كا، عن عمر ناهز 69 سنة ، بعد معاناة طويلة مع المرض.
 
وكان  شيخ داكار الكبير عبد الله مختار ديوب النائب في الائتلاف الحاكم "بينو بوك ياكار" هو من أعلن النبأ لنظرائه، مطالبا إياهم بقراءة الفاتحة على روح الفقيد. 
 
وعين دجيبو كا وزيرا للداخلية و التخطيط و التربية الوطنية خلال حكم الحزب الاشتراكي الذي كان أحد زعاماته ، قبل أن يخرج تلك التشكيلة ليؤسس حزب الاتحاد من التجديد الديمقراطي.
 
كما احتل منصب نائب فى البرلمان عدة مرات و لبى نداء ماكي صال الذي عينه رئيس لجنة الحوار الترابي و هي الوظيفة التي ظل يحتلها حتى وفاته ، في عيادة مادلين في داكار.


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