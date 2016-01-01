السنغال: 16 قتيلاً في حوادث سير على طريق طوبى



لقي 16 شخصاً على الأقل مصرعهم وأصيب نحو 600 بجروح في حوادث سير بالسنغال على هامش الزيارة السنوية للطريقة المريدية في مدينة طوبى وسط البلاد، بحسب ما أعلن جهاز الإطفاء السنغالي اليوم الأحد.



وبدأ ملايين الزوار اليوم الأحد يعودون إلى ديارهم مع انتهاء الاحتفالات التي بلغت ذروتها بموكب رسمي بعيد ظهر اليوم في طوبى.



وأعلن موسى نيانغ، المتحدث باسم جهاز الإطفاء الوطني، أن حوادث الطرق في اتجاه طوبى هذا الأسبوع خلفت 16 قتيلا و572 جريحا.



كما توفي طفل غرقا في المدينة وشخص آخر بشكل طبيعي على حافة طريق، بحسب المصدر ذاته.



وفي السنة الماضية لقي 15 شخصا مصرعهم على هامش الاحتفال نفسه.



ويوم "ماغال" في طوبى هو يوم عطلة رسمية في السنغال ويؤرخ لنفي سلطات الاستعمار الفرنسي مؤسس الطريقة المريدية الشيخ احمد بيمبا (1853-1927) إلى الغابون في 1895.



ونفي الشيخ أحمدو بمب إلى الغابون (1895-1902) ثم إلى موريتانيا (1903-1927) قبل أن يتم اخضاعه للإقامة الجبرية في شمال السنغال.

