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السنغال: 2.28 ملياراً للصيادين المبعدين من موريتانيا


دكار - صحراء ميديا
الخميس 22 يونيو 2017 - 22:38



السنغال: 2.28 ملياراً للصيادين المبعدين من موريتانيا
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قدم الرئيس السنغالي ماكي صال، اليوم الخميس، مساعدات لصالح مئات الصيادين السنغاليين الذين أبعدتهم موريتانيا خلال الأشهر الأخيرة.
 
وبحسب ما أوردته الوكالة السنغالية للأنباء (الرسمية) فإنه تم خلال حفل أقيم بمدينة سينلوي تسليم أكثر من 2.28 مليار فرنك و461 محركاً، لصالح 629 من أسر الصيادين المبعدين من موريتانيا.
 
وقال الرئيس السنغالي في كلمة خلال الحفل إن الهدف من تقديم هذا الدعم على شكل مبالغ مادية وتجهيزات فنية هو "مساعدة هؤلاء الصيادين على الاندماج والانخراط في الدورة الاقتصادية للبلاد".
 
من جهة أخرى حث ماكي صال الصيادين السنغاليين في مدينة سينلوي على الابتعاد عن "الصيد غير المرخص في المياه الإقليمية للدول المجاورة"، وفق تعبيره.
 
ولكن صال عبر عن سعادته بما قال إنه المؤشرات التي تتحدث عن تزايد كبير وملحوظ في المخزون السمكي قبالة الشواطئ السنغالية، وأضاف أن الدليل على ذلك هو ارتفاع كميات السمك التي يتم تفريغها في مختلف الموانئ السنغالية.
 
وعاد الرئيس السنغالي ليحث الصيادين في بلاده على الابتعاد عن الإفراط في الصيد، معتبراً أنه يشكل خطراً كبيراً على الثروة السمكية، ودعاهم إلى وضع استراتيجية تضمن لهم رفع العائدات مع الحفاظ على الموارد، وفق تعبيره.
 
وكانت السنغال قد استقبلت خلال الأشهر الماضية مئات الصيادين الذين أبعدتهم موريتانيا بموجب قرار جديد يسعى إلى "مرتنة" القطاع.
 


الكلمات المفتاحية : السنغال, الصيد, ماكي صال
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