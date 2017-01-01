السنغال: 6 ملايين ناخب لاختيار 165 نائباً في البرلمان



توجه اليوم الأحد أزيد من 6 ملايين ناخب سنغالي إلى صناديق الاقتراع لاختيار 165 نائبا في الجمعية الوطنية (البرلمان)، في انتخابات تشريعية تشهد تنافساً قوياً إذ أنها تسبق الانتخابات الرئاسية المنتظرة عام 2019.



وفتحت مكاتب التصويت على تمام الساعة الثامنة صباحا بتوقيت غرينيتش، على أن تغلق على الساعة السادسة مساء طبقا لقانون الانتخابات السنغالي.



وتتنافس في هذه الانتخابات 47 لائحة لأحزاب وتحالفات حزبية مقابل 24 لائحة فقط خلال الانتخابات التشريعية لسنة 2012، ومن ضمن اللوائح المتنافسة هناك لائحة التحالف الرئاسي "بينو بوك ياكار" التي يوجد على رأسها الوزير الأول محمد بون عبد الله ديون.



ويقود الرئيس الحالي للجمعية الوطنية مصطفى نياس لائحة ببي بنيورو (وسط السنغال) فيما يقود وزير الاقتصاد والمالية والتخطيط أمادو با لائحة ببي.



من جهة أخرى يقود الرئيس السنغالي السابق عبد الله واد لائحة (التحالف الفائز واتو سنغال)، أما خليفة سال عمدة دكار الموجود في السجن في قضية تدبير صندوق التقدم لعمودية دكار، فيقود تحالف (مانكو تاخاو).



وبموجب التعديل الدستوري الذي أجري في شهر مارس 2016 انتقل عدد مقاعد الجمعية الوطنية من 150 إلى 165 بعدما تم تخصيص 15 مقعدا لسنغاليي المهجر.

