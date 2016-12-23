السودان تسلم تونس أحد مدبري هجوم باردو



تسلمت تونس اليوم الجمعة من السودان أحد مدبري هجوم باردو الذي قتل فيه شرطي و21 سائحا أجنبيا العام الماضي وتبناه تنظيم الدولة الاسلامية.



وأكد سفيان السليطي الناطق الرسمي باسم النيابة العامة وباسم القطب القضائي لمكافحة الارهاب فى تصريح صحافي أن "تونس تسلمت اليوم من السودان التونسي معز الفزاني الذي أصدرت فيه تونس بطاقات جلب دولية، وهو أحد مدبري عملية باردو الارهابية".



وأوضح أن الفزاني "قيادي في تنظيم داعش الارهابي"، دون تحديد القضاء تاريخا لجلسة المحاكمة.



وحصلت الهجمات الكبرى سنة 2015 واستهدفت متحف باردو، وفندقا في ولاية سوسة، وحافلة للامن الرئاسي في العاصمة.



وأوقعت هذه الاعتداءات الثلاثة التي تبناها تنظيم الدولة الاسلامية 72 قتيلا بينهم 59 سائحا أجنبيا، وألحقت الاعتداءات أضرارا بالغة بالسياحة أحد أعمدة الاقتصاد التونسي.



وختم القضاء التونسي الجمعة التحقيقات في الهجوم على حافلة عناصر الامن الرئاسي، بحسب سفيان السليطي الذي أوضح أن عدد المتهمين في هذه القضية 12، بينهم 3 موقوفون و8 هاربون، ومتهم واحد بحالة سراح.



