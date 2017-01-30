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السودان: خلاف على بئر للذهب يودى بثلاثة أشخاص


صحراء ميديا + وكالات
الاثنين 30 يناير 2017 - 20:28



السودان: خلاف على بئر للذهب يودى بثلاثة أشخاص
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قتل ثلاثة أشخاص بينهم شقيقان إثر خلاف وقع بين الجناة والقتلى حول بئر للتعدين الأهلي للذهب بإحدى المناطق الخلوية بولاية نهر النيل السودانية.

وفقا لمصدر إعلامي محلي، فإن الحادث وقع السبت عندما تم العثور على جثث القتلى الثلاثة في منطقة خلوية مذبوحين من الوريد إلى الوريد ومهشمي الرأس.
 
وأضاف المصدر بأن الجناة حضروا إلى البئر بمنطقة أبو حمد وقاموا باختطاف الضحايا إلى منطقة خلوية وقاموا بذبحهم وتهشيم جماجمهم، مشيرا إلى أنه جرى تحويل جثث القتلى إلى مشرحة بشائر بولاية الخرطوم.
 
وقال إن نقاشا كان قد دار بين القتلى والجناة أمام إحدى بائعات الشاي، قبل أن يتدخل الحضور لفض النزاع، إلا أن الجناة أبوا إلا أن ينتقموا منهم.
 


الكلمات المفتاحية : الذهب, السودان, بئر.


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