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السويد تكشف هوية منفذ عملية الدهس


صحراء ميديا + وكالات
السبت 8 أبريل 2017 - 14:17



السويد تكشف هوية منفذ عملية الدهس
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كشفت السلطات السويدية اليوم السبت أن المشتبه به الذي قام بتنفيذ عملية دهس بشاحنة أسفرت عن أربعة قتلى و15 مصابا في ستوكهولم هو أوزبكي يبلغ من العمر 39 عاما ومعروف لدى أجهزة المخابرات.
 
وقال رئيس الشرطة السويدية دان الياسون للصحافيين "لقد تأكدنا من أنه من أوزبكستان ويبلغ من العمر 39 عاما".
 
وأضاف رئيس جهاز المخابرات أنديرز ثورنبرغ أن المشتبه به "ظهر أثناء عملياتنا السابقة لجمع المعلومات."
 
وأشار الياسون إلى أن الشرطة وجدت جسما غريبا في الشاحنة التي استخدمت في الهجوم، مضيفا أن "الفحص التقني جار إلا أنه لا يمكننا التعرف على ماهيته حاليا إن كان قنبلة أو أداة قابلة للاشتعال."
 
وقاد المهاجم شاحنة اندفعت بسرعة كبيرة في قلب العاصمة ودهست من كانوا في طريقها قبل أن تصطدم بواجهة متجر كبير وتتوقف.
 
وحتى الآن لم تتبن أي جهة اعتداء ستوكهولم الذي يذكر بالهجمات التي جرت في نيس (جنوب شرق فرنسا) وبرلين ولندن وتبناها تنظيم الدولة الاسلامية.
 


الكلمات المفتاحية : الارهب, الدهس, السويد, قتلى
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