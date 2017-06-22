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السيسي يشيد بتجربة منظمة استثمار نهر السينغال


صحراء ميديا+وكالات
الخميس 22 يونيو 2017 - 12:55



السيسي يشيد بتجربة منظمة استثمار نهر السينغال
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أشاد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي "بتجربة دول منظمة استثمار نهر السينغال، في إدارة المورد المائي المشترك بينها".
 
وقال الرئيس المصري، اليوم الخميس، في كلمة له في أول قمة لدول حوض النيل بمدينة "عنتيبى" الأوغندية، إن "النجاحات التي حققتها منظمة استثمار نهر السنغال، نالت إشادة المجتمع الدولي بسبب أسلوب إدارة المورد المائي المشترك فيها.
 
وأضاف "السيسي" أن منظمة نهر السينغال (التي تجمع موريتانيا والسينغال ومالي وغينيا)، "قامت على مبادئ التوافق، وتقاسم الدول الشاطئية للمنافع الناتجة عن المشروعات التي تُنفذ على مجرى النهر".
 
ودعا رئيس مصر دول حوض النيل إلى "الاستفادة من الأمثلة الناجحة خاصة في أفريقيا، في مجال إدارة الموارد المائية المشتركة".
 
وتحتضن أوغندا أول قمة لحوض النيل، الذي يجمع أكثر من عشر دول، ويعيش على ضفافه أكثر من 250 مليونا من مواطني دول الحوض.
 
 وتسعي هذه الدول إلى العمل بمبدأ التوافق في اتخاذ القرارات، من خلال إنشاء آلية للإخطار المسبق وفقًا للمعايير الدولية، التي تتيح تبادل المعلومات والتشاور بشفافية، بشأن المشروعات التي تقام على نهر النيل.


الكلمات المفتاحية : استثمار نهر السنغال, السيسي, مصر
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