السينغال: بريطاني يبدأ رحلة السباحة باتجاه البرازيل





بدأ سباح بريطاني يدعي "بن هوبر" اليوم الأحد رحلة سباحة طولها 3200 كيلومتر، من السنغال إلى البرازيل، سعيا لأن يصبح أول شخص يعبر الأطلسي سباحة.





رحلة السباح البريطاني البالغ من العمر 38 عاما،انطلقت من شاطئ "موناكو" في العاصمة السينغالية دكار باتجاه جزيرة "جوري" البرازيلية





ويتوقع "بن هوبر" وهو ضابط سابق بالشرطة العسكرية، ويتدرب للرحلة منذ عام 2013، أن تستغرق رحلته ما بين أربعة إلى خمسة أشهر.





وتابعت مجموعة من السنغاليين جاءت لوداعه قفزته في المحيط باتجاه البرازيل، التي قد يضطر خلالها للسباحة وسط أمواج عالية وبين أسماك القرش عندما يقترب من البرازيل.





ويتطلع السباح البريطاني لأن يسبح 12 ساعة يوميا على فترتين، ثم يرتاح على متن أحد زورقين للدعم يسيران بجواره، ويضمان طاقما من تسعة أشخاص .

