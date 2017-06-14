الشؤون الاسلامية تطلق مسابقة القرآن الكريم بنواكشوط



أطلقت وزارة الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي، اليوم الأربعاء في نواكشوط، مسابقات في القرآن الكريم ومختلف العلوم الشرعية، بمشاركة 270 مشاركا.



وقال وزير الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي احمد ولد أهل داوود في كلمة بالمناسبة، إن هذا التوجه يرمي إلى توعية المجتمع وتهيئته علميا وفكريا للمساهمة الجادة في النهوض بالعمل الإسلامي، وفق تعبيره.



وأضاف أن هذه المسابقة تدخل في إطار الإحياء الرمضاني الذي تعيشه كافة مناطق الوطن، سعيا إلى نشر المضامين القويمة للذكر الحكيم والحديث الشريف والسيرة النبوية، وما لذلك من دور بارز في نهج الاستقامة والالتزام وحسن السلوك.



وقال إن الوزارة اتخذت كافة التدابير اللازمة ووضعت معايير علمية واضحة و شفافة، مع اختيار نخبة للتحكيم حتى يحصل كل ذي حق على حقه .

