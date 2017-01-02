الشؤون الاسلامية تكرم الفائزين في المسابقات الرمضانية



كرمت وزارة الشؤون الإسلامية اليوم الإثنين الفائزين بالمسابقات الرمضانية في علوم القرآن الكريم، والحديث النبوي الشريف، والسيرة النبوية، والفقه المالكي، واللغة العربية.



وشملت الجوائز المقدمة للفائزين في هذه المسابقات مصحفا شريفا ومجموعة من الكتب النفيسة ومبالغ نقدية بمعدل ثلاثة جوائز للمجالات التي دارت المسابقات حولها.



وأشاد وزير الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي أحمد ولد أهل داوود في كلمة له بالمناسبة بمستوى المشاركة في المسابقات من حيث المحتوى والعدد، الأمر الذي يؤكد الوعي المتزايد للطلبة الشباب بالاهتمام بالقرآن العظيم وعلومه، وفق تعبيره.



ودعا الوزير إلى الاعتناء بالتعلم والاستزادة من معين الشريعة الإسلامية القائمة على المحبة والتسامح والمناقضة لكل أنواع التعصب والتشدد.



وأثني ولد أهل داوود على ما سماه عمل الحكومة على دمج الشباب ودفعها للمساهمة الفاعلة في عملية البناء الوطني، عبر أسس السلم والإعمار والاستقرار، على حد تعبيره.

