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الشارقة : عرض حول انشطة بيت الشعر بنواكشوط


صحراء ميديا - نواكشوط
الاربعاء 11 يناير 2017 - 19:46



الشارقة : عرض حول انشطة بيت الشعر بنواكشوط
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أقيمت صباح الأربعاء،  في مقر بيت الشعر في الشارقة، بالامارات العربية المتحدة،ندوة بعنوان "عام من الإنجازات"، شارك فيها الدكتور عبد الله ولد السيد ، مدير بيت الشعر بنواكشوط.

وقد استعرض ولد السيد، مسيرة بيت الشعر بنواكشوط، معتبرا أنه منذ تأسيسه في 3 سبتمبر عام 2015 ، سعى البيت إلى الاستجابة للأهداف السامية، التي تضمنتها مبادرة صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، مسترشداً بتوجيهات من دائرة الثقافة والإعلام وبيت الشعر بالشارقة

وقد انعش الندوة الى جانب عبد الله السيد عدد من  الأدباء والمفكرين العرب، المشاركين في النشاطات الفكرة في مهرجان الشارقة ، وتضمنت أوراقهم عرضاً لمنجزات كل بيت من البيوت خلال عام واحد، والأثر الذي أحدثته هذه البيوت في المشهد الثقافي والتطلعات التي يمكن أن تثري هذه التجربة.

وتأتي هذه الندوة في اطار المشاركة الموريتانية في الدورة الخامسة عشرة من مهرجان الشارقة للشعر العربي، في إمارة الشارقة بالإمارات العربية المتحدة.

ويشارك في المهرجان  من موريتانيا، الى جانب عبد الله ولد السيد، الشاعر ناجي ولد محمد الامام، الذي يحي احدي الامسيات الشعرية في المهرجان الى جانب عدد من الشعراء العرب


الكلمات المفتاحية : الامارات, الشارقة, شعر


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