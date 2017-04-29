الشرطة الأمريكية تعتقل موريتانيين وتلاحق آخرين



اعتقلت الشرطة في ولاية فرجينيا الأمريكية، خلال الأيام الماضية، عدداً من الموريتانيين تتهمهم بالتورط في تهريب السجائر بين ولايتي فرجينيا ونيويورك.



وبحسب مصادر من الجالية الموريتانية في الولايات المتحدة، فإن عدد المعتقلين وصل إلى تسعة أشخاص على الأقل جميعهم موجودون في مركز اعتقال تابع للشرطة.



وتشير محاضر الشرطة في ولاية فرجينيا، التي تم نشرها على الانترنت، إلى أن المعتقلين متهمون بالتهرب الضريبي فيما يتعلق بتجارة السجائر.



وقد اعتقلت الشرطة أول موريتاني يوم الأربعاء الماضي 26 أبريل الجاري، فيما اعتقلت بقية رفاقه أول أمس الخميس، وتشير المصادر إلى أن قرابة أربعين موريتاني تتم ملاحقتهم في نفس القضية.



وتباع السجائر بأسعار جد منخفضة في ولاية فرجينيا، بينما ترتفع أسعارها في ولاية نيويورك القريبة، ما يعني أرباحاً كبيرة من خلال تهريبها بعيداً عن أعين الجمارك.

