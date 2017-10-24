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الشرطة السنغالية: الشخص المعتقل في روصو ليس "إرهابيا"


دكار - صحراء ميديا
الثلاثاء 24 أكتوبر 2017 - 11:38



الشرطة السنغالية: الشخص المعتقل في روصو ليس "إرهابيا"
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نفى مكتب العلاقات العامة للشرطة السنغالية، أن تكون السلطات الأمنية في البلاد قد اعتقلت على الحدود مع موريتانيا شخصاً له صله بإحدى الجماعات المسلحة النشطة في منطقة الساحل الأفريقي.
 
ونقلت صحيفة "لوكوتيديان" السنغالية، اليوم الثلاثاء، عن أن مكتب العلاقات العامة للشرطة أوضح في بيان صحفي "عدم وجود صلة بين المواطن المالي الذي تم توقيفه مؤخراً في مدينة روصو (السنغالية) وجماعات الإرهابيين".
 
واعتقلت السلطات السنغالية، يوم الجمعة الماضي في مدينة روصو، على الحدود مع موريتانيا، شخصا يشتبه في صلته بأحد التنظيمات المسلحة التي تنشط في منطقة الساحل الأفريقي.
 
وأفادت وسائل إعلام سنغالية حينها أن المعتقل من الطوارق وتم اعتقاله من قبل قوة أمنية سنغالية بمدينة روصو، وبحوزته متفجرات وعائد من الأراضي السورية.
 
وتزامن اعتقال الشخص المذكور مع تحذير سفارة الولايات المتحدة الأمريكية في دكار من إمكانية وقوع عملية "إرهابية" في السنغال، مستهدفة أحد فنادق المدينة المطلة على الشاطئ.
 
السفارة الأمريكية دعت مواطنيها إلى اتخاذ أقصى درجات الحيطة والحذر والابتعاد بشكل تام عن الفنادق والأماكن التي يرتادها الرعايا الغربيون، واصفة التهديد بالجدي.
 


الكلمات المفتاحية : إرهاب, السنغال, دكار, روصو
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