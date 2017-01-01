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الشرطة الموريتانية تفرق احتجاجاً لقادة المعارضة


نواكشوط-صحراء ميديا
السبت 5 غشت 2017 - 19:16



الشرطة الموريتانية تفرق احتجاجاً لقادة المعارضة
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شهدت المنطقة المحاذية لمبنى مجلس الشيوخ، وسط العاصمة الموريتانية نواكشوط، صدامات قوية بين الشرطة الموريتانية وأنصار المعارضة الرافضة لتعديل الدستور.
 
وكان قادة المعارضة قد توجهوا مساء اليوم إلى مبنى مجلس الشيوخ للتضامن مع عدد من أعضاء مجلس الشيوخ الذين دخلوا في اعتصام مفتوح احتجاجاً على الاستفتاء المنظم اليوم في البلاد.
 
ودخل قادة المعارضة المقاطعة للاستفتاء رفقة بعض الناشطين الشباب في مواجهات مع الشرطة، انسحب على إثرها القادة بسبب كثافة استخدام قنابل الغاز المسيل للدموع.
 
ودخل أعضاء مجلس الشيوخ في اعتصام منذ أيام احتجاجا على الاستفتاء الدستوري، الذي سيتم حلهم بموجبه في حالة نجاحه.
 


الكلمات المفتاحية : الاستفتاء, الدستور, موريتانيا, نواكشوط
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