الشرطة الموريتانية تمنع مظاهرة ضد تعديل الدستور

نواكشوط: 5 مهرجانات مؤيدة للتعديلات الدستورية

السلطات تسحب ترخيص مسيرة المعارضة في تيارت

نواكشوط.. المدينة التي قسمتها صراعات السياسة

الرئيس السنغالي: على السياسيين أن يثقوا في الشعب

حزب موريتاني يتهم الشرطة باختطاف أحد قادته

خلل فني يقطع التيار الكهربائي عن دول نهر السنغال

السنغال: 6 ملايين ناخب لاختيار 165 نائباً في البرلمان

http://www.mohamedy.org/
http://www.wmaker.net/saharamedias/newsletter/

مقالات

إليهم... رسالة من الشيخ إبراهيم ولد الشيخ سيديا (المفتي)

الشيخ إبراهيم الشيخ سيديا
إليهم... رسالة من الشيخ إبراهيم ولد الشيخ سيديا (المفتي)
بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله. لم أكن من دعاة الفتنة يوما من الدهر، أو المنادِين

زيارة اركيز /الأستاذ: أحمد سالم ولد بوحبيني

نواكشوط-صحراء ميديا
زيارة اركيز /الأستاذ: أحمد سالم ولد بوحبيني
 . بسم الله الرحمن الرحيم   فخامة الرئيس بعد التحية والتقدير إليكم ما يغنيكم عن زيارة

​عن الثلاثة الذين ورطوا في ملف المخدرات / محمد الامين ولد احمد

محمد الامين ولد احمد
​عن الثلاثة الذين ورطوا في ملف المخدرات / محمد الامين ولد احمد
تتوالى فصول محنة مأساوية ضحاياها أشخاص أبرياء مشهود لهم بحسن السيرة هم  المصطفى ولد الشيخ ولد

تجربة موريباك

المهندس الهادي ولد الطلبه
تجربة موريباك
اقترب موسم الامتحانات الوطنية لسنة 2017، واعتكف الطلاب على الدراسة بشكل أكثر راجين النجاح في هذه

مفتريات ول مخيطير

د. الشريف الفقيه (ألفغ)
كتب ول مخيطير (الموريتاني) مقالا ونشره في النت، تحت عنوان "الدين والتدين"، وجّه فيه اعتراضات على
Sahara Media Agency : تجدد المواجهات بين الشرطة والمعارضة https://t.co/tqnoE3wpKy
الاحد 30 يوليوز - 20:01
Sahara Media Agency : صحراء ميديا | نواكشوط: 5 مهرجانات مؤيدة للتعديلات الدستورية https://t.co/vgjvs5kUW5نواكشوط-5-مهرجانات-مؤيدة-للتعديل… https://t.co/rKYWCPJ9d8
الاحد 30 يوليوز - 19:45
App Store
Facebook
Twitter
YouTube
Google+
Newsletter
Rss

الشرطة الموريتانية تمنع مظاهرة ضد تعديل الدستور


نواكشوط - صحراء ميديا
الاحد 30 يوليوز 2017 - 17:49



الشرطة الموريتانية تمنع مظاهرة ضد تعديل الدستور
مواضيع ذات صلة

استخدمت الشرطة الموريتانية، مساء اليوم الأحد، قنابل الغاز المسيل للدموع والهراوات لتفريق مسيرة دعت لها المعارضة الرافضة لتعديل الدستور في مقاطعة تيارت، شمالي العاصمة نواكشوط.
 
وبحسب ما أكده مراسل "صحراء ميديا" فإن الشرطة استخدمت الغاز المسيل للدموع بشكل مباشر عند وصول قادة المعارضة إلى عين المكان.
 
وكان قد وصل إلى المكان كل من رئيس حزب تكتل القوى الديمقراطية أحمد ولد داداه، ورئيس حزب اتحاد قوى التقدم محمد ولد مولود، ورئيس الاتحاد والتغيير الموريتاني صالح ولد حننا، بالإضافة إلى نقيب المحامين السابق أحمد سالم ولد بوحبيني والأمين العام لحزب إيناد سيدي ولد الكوري.
 

سيارات قادة المعارضة تنسحب أمام الشرطة - صحراء ميديا
سيارات قادة المعارضة تنسحب أمام الشرطة - صحراء ميديا
وتمكنت الشرطة من منع أنصار المعارضة من التجمهر في النقطة التي حددوها عند محطة "الوقفة التحتانية"، فيما غادر قادة المعارضة المكان على متن سياراتهم بعد إطلاق الغاز المسيل للدموع.
 
وحاول قادة المعارضة العودة مرة ثانية إلى مكان انطلاق المسيرة ولكن الشرطة أطلقت عليهم الغاز المسيل للدموع، ولاحقتهم حتى غادروا المكان، وفق ما أكده المراسل.
 
في غضون ذلك كان المشهد هادئا في الساحة المقابلة لدار الشباب الجديد، غير بعيد من مسجد حسن الثاني (مسجد المغرب)، حيث تجمهر عدد من أنصار المعارضة يقودهم بعض رؤساء الأحزاب، ولم تقع أي صدامات مع الأمن في هذه المسيرة المخصصة لمقاطعة تفرغ زينه.
 

قادة المعارضة في مسيرة تفرغ زينه - صحراء ميديا
قادة المعارضة في مسيرة تفرغ زينه - صحراء ميديا


الكلمات المفتاحية : الاستفتاء, الدستور, المعارضة, مظاهرة
Copyright © 2017 - 2002 صـحراء ميديـا جميع الحقوق محفوظـة