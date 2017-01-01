الشرطة الموريتانية تمنع مظاهرة ضد تعديل الدستور

وتمكنت الشرطة من منع أنصار المعارضة من التجمهر في النقطة التي حددوها عند محطة "الوقفة التحتانية"، فيما غادر قادة المعارضة المكان على متن سياراتهم بعد إطلاق الغاز المسيل للدموع.



وحاول قادة المعارضة العودة مرة ثانية إلى مكان انطلاق المسيرة ولكن الشرطة أطلقت عليهم الغاز المسيل للدموع، ولاحقتهم حتى غادروا المكان، وفق ما أكده المراسل.



في غضون ذلك كان المشهد هادئا في الساحة المقابلة لدار الشباب الجديد، غير بعيد من مسجد حسن الثاني (مسجد المغرب)، حيث تجمهر عدد من أنصار المعارضة يقودهم بعض رؤساء الأحزاب، ولم تقع أي صدامات مع الأمن في هذه المسيرة المخصصة لمقاطعة تفرغ زينه.

