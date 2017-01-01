الشرطة الموريتانية تمنع مظاهرة ضد تعديل الدستور

استخدمت الشرطة الموريتانية، مساء اليوم الأحد، قنابل الغاز المسيل للدموع والهراوات لتفريق مسيرة دعت لها المعارضة الرافضة لتعديل الدستور في مقاطعة تيارت، شمالي العاصمة نواكشوط.
وبحسب ما أكده مراسل "صحراء ميديا" فإن الشرطة استخدمت الغاز المسيل للدموع بشكل مباشر عند وصول قادة المعارضة إلى عين المكان.
وكان قد وصل إلى المكان كل من رئيس حزب تكتل القوى الديمقراطية أحمد ولد داداه، ورئيس حزب اتحاد قوى التقدم محمد ولد مولود، ورئيس الاتحاد والتغيير الموريتاني صالح ولد حننا، بالإضافة إلى نقيب المحامين السابق أحمد سالم ولد بوحبيني والأمين العام لحزب إيناد سيدي ولد الكوري.
سيارات قادة المعارضة تنسحب أمام الشرطة - صحراء ميديا
وتمكنت الشرطة من منع أنصار المعارضة من التجمهر في النقطة التي حددوها عند محطة "الوقفة التحتانية"، فيما غادر قادة المعارضة المكان على متن سياراتهم بعد إطلاق الغاز المسيل للدموع.
وحاول قادة المعارضة العودة مرة ثانية إلى مكان انطلاق المسيرة ولكن الشرطة أطلقت عليهم الغاز المسيل للدموع، ولاحقتهم حتى غادروا المكان، وفق ما أكده المراسل.
في غضون ذلك كان المشهد هادئا في الساحة المقابلة لدار الشباب الجديد، غير بعيد من مسجد حسن الثاني (مسجد المغرب)، حيث تجمهر عدد من أنصار المعارضة يقودهم بعض رؤساء الأحزاب، ولم تقع أي صدامات مع الأمن في هذه المسيرة المخصصة لمقاطعة تفرغ زينه.
وحاول قادة المعارضة العودة مرة ثانية إلى مكان انطلاق المسيرة ولكن الشرطة أطلقت عليهم الغاز المسيل للدموع، ولاحقتهم حتى غادروا المكان، وفق ما أكده المراسل.
في غضون ذلك كان المشهد هادئا في الساحة المقابلة لدار الشباب الجديد، غير بعيد من مسجد حسن الثاني (مسجد المغرب)، حيث تجمهر عدد من أنصار المعارضة يقودهم بعض رؤساء الأحزاب، ولم تقع أي صدامات مع الأمن في هذه المسيرة المخصصة لمقاطعة تفرغ زينه.
قادة المعارضة في مسيرة تفرغ زينه - صحراء ميديا