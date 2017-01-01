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الشرطة تحاصر قادة المعارضة بالغاز المسيل للدموع


نواكشوط - صحراء ميديا
الجمعة 28 يوليوز 2017 - 18:46



الشرطة تحاصر قادة المعارضة بالغاز المسيل للدموع
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حاصرت وحدة من الشرطة الموريتانية، مساء اليوم الجمعة، سيارة على متنها عدد من قادة تنسيقية المعارضة الرافضة لتعديل الدستور.
 
وقال شهود عيان لـ"صحراء ميديا" إن أفراد الشرطة قاموا بإطلاق وابل من قنابل الغاز المسيل للدموع على سيارة يركبها أحمد ولد داداه ومحمد ولد مولود وصالح ولد حننا وأحمد سالم ولد بوحبيني.
 
وكان هؤلاء القادة يشاركون في مظاهرة للمعارضة الرافضة لتعديل الدستور في مقاطعة توجنين، شرقي نواكشوط، قبل أن تتراجع السلطات عن الترخيص للمظاهرة.
 
وشهدت توجنين مناوشات عنيفة بين الأمن وأنصار المعارضة، استخدمت فيها الشرطة كميات كبيرة من الغاز المسيل للدموع، ودخلت في مطاردات مع أنصار المعارضة في الشوارع الضيقة والأزقة.
 


الكلمات المفتاحية : الدستور, معارضة
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