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الشرطة تعتقل مشتبها بهم فى السطو على البنك


نواكشوط - صحراء ميديا
السبت 8 أبريل 2017 - 20:47



الشرطة تعتقل مشتبها بهم فى السطو على البنك
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اعتقلت الشرطة الموريتانية مساء اليوم السبت المشتبه به الرئيس فى عملية السطو على وكالة بنكية بالعاصمة نواكشوط أمس الجمعة. 

وأكدت مصادر تحدثت لصحراء ميديا أن قوات الأمن اعتقلت المدعو المدعو "المختار غوفندا" الذي يشتبه في أنه يقود العصابة التي سطت على البنك.

وأكدت المصادر أن المعتقل اعترف بقيادته أفراد العصابة التى سطت على الوكالة البنكية، وهي العملية التى أثارت الهلع فى العاصمة، وأدت إلى استنفار أمني غير مسبوق فى العاصمة.

كما اعتقلت الشرطة مشتبها به آخر يدعى النجيب، ومازال البحث جاريا عن مشتبه آخر يسمى اعل الشيخ، في حين تكتمت المصادر على أي معلومات عن بقية عناصر العصابة.

وأكدت المصادر أن  المشتبه به الرئيس المدعو "المختار كوفندا" خرج من السجن قبل عشرة أيام، وسبق أن اعتقل عدة مرات فى قضايا جنائية وسجن لفترات متفاوتة.

وشهدت العاصمة الموريتانية نواكشوط منذ يوم أمس الخميس، حالة من الاستنفار الأمني غير المسبوق، وذلك بعد ساعات من عملية سطو على أحد البنوك.
 
وانتشرت وحدات من مختلف الأجهزة الأمنية في الشوارع الرئيسية للعاصمة، بما في ذلك وحدات من الدرك والحرس والشرطة والتجمع العام لأمن الطرق. 
 


الكلمات المفتاحية : البنك, السطو, الشرطة, عصابة
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