الشرطة تعتقل 3 أشخاص من حركة "ايرا"







اعتقلت الشرطة الموريتانية مساء اليوم الخميس 3 أشخاص من مبادرة انبعاث الحركة الانعتاقية "ايرا" ، من أمام الفندق الذى كانت المعارضة ستقيم فيه نشاطها المناهض للاستفتاء .



واقتادت الشرطة الأشخاص الثلاثة إلى جهة مجهولة ، بعد أن تم منعهم من الدخول إلى النشاط ، مادفع بزعماء الاحزاب المعارضة إلى رفض الدخول تضامنا معهم .



وتحول المؤتمر الصحافي للمنتدى الوطنى للديمقراطية والوحدة، والقوى السياسية المنهاضة للتعديلات الدستورية إلى مظاهرة خارج الفندق احتجاجا على منع الشرطة مناضلى حركة "إيرا" الدخول إلى الفندق.



ودانت الأحزاب السياسية منع الشرطة المرابطة عند أبواب الفندق الدخول على كل من يرتدي الابيض و الاسود، وهو الزي المميز فى التظاهرات السياسية لمناضلى الحركة الحقوقية غير المرخصة.