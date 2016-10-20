الشرطة تفرق مظاهرة تطالب بالكشف عن وضع الشيخ باي



فرقت الشرطة الموريتانية بالقوة صباح اليوم الخميس وقفة احتجاجية نظمها مجموعة من الشباب أمام مقر الأمم المتحدة بنواكشوط، احتجاجا على الوضع الصحي لعضو حركة 25 فبراير لشيخ باي ولد الشيخ محمد، المحكوم بالسجن ثلاث سنوات بعد رمي وزير الثقافة الموريتاني بحذائه.



ونقلت السلطات الموريتانية الشيخ باي خلال الأيام الأخيرة من سجن ألاك إلى نواكشوط بهدف إجراء بعض الفحوصات الطبية.



وكان القضاء الموريتاني قد أصدر حكما بالسجن ثلاث سنوات نافذة على الشيخ باي بعد اتهامه بجنحة الاعتداء على السلطات العمومية، برمي الناطق الرسمي باسم الحكومة بحذائه، أثناء مؤتمره الصحفي الذى عقب اجتماع الحكومة يوم الخميس 30 يونيو الماضي.

