الشرطة تمنع قادة المعارضة من الوصول إلى مجلس الشيوخ



توجه قادة المعارضة الرافضة لتعديل الدستور، مساء اليوم الأربعاء، إلى مبنى مجلس الشيوخ الموريتاني للتضامن مع أعضاء المجلس المعتصمين منذ عدة ساعات في المبنى، ولكن وحدات الشرطة التي تحاصر المبنى منعتهم من الوصول إليه.



ويعتصم الشيوخ احتجاجاً على عرض التعديلات الدستورية التي أسقطوها على الاستفتاء الشعبي، وما يرون أنه إهانة لهم في تصريحات الرئيس الأخيرة.



وكان قادة المعارضة قد عقدوا اجتماعاً في مقر حزب تكتل القوى الديمقراطية، ناقشوا خلاله الطرق التي يمكنهم عبرها التضامن مع الشيوخ المعتصمين.



كما تطرقوا للخطة التي ستمكنهم من الوصول إلى المبنى المحاصر من طرف وحدات الشرطة والأمن الرئاسي، نتيجة لقرب المبنى من واجهة القصر الرئاسي.



وتوجه قادة المعارضة إلى مبنى مجلس الشيوخ على متن سياراتهم، قبل أن تعترضهم الشرطة قبالة وزارة الدفاع الوطني، وأخبرتهم أنه يجب أن تكون هنالك أوامر عليا حتى يسمح لهم بالمرور.

