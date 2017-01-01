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الشرطة تمنع قادة المعارضة من الوصول إلى مجلس الشيوخ

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الشرطة تمنع قادة المعارضة من الوصول إلى مجلس الشيوخ


نواكشوط - صحراء ميديا
الاربعاء 2 غشت 2017 - 21:51



الشرطة تمنع قادة المعارضة من الوصول إلى مجلس الشيوخ
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توجه قادة المعارضة الرافضة لتعديل الدستور، مساء اليوم الأربعاء، إلى مبنى مجلس الشيوخ الموريتاني للتضامن مع أعضاء المجلس المعتصمين منذ عدة ساعات في المبنى، ولكن وحدات الشرطة التي تحاصر المبنى منعتهم من الوصول إليه.
 
ويعتصم الشيوخ احتجاجاً على عرض التعديلات الدستورية التي أسقطوها على الاستفتاء الشعبي، وما يرون أنه إهانة لهم في تصريحات الرئيس الأخيرة.
 
وكان قادة المعارضة قد عقدوا اجتماعاً في مقر حزب تكتل القوى الديمقراطية، ناقشوا خلاله الطرق التي يمكنهم عبرها التضامن مع الشيوخ المعتصمين.
 
كما تطرقوا للخطة التي ستمكنهم من الوصول إلى المبنى المحاصر من طرف وحدات الشرطة والأمن الرئاسي، نتيجة لقرب المبنى من واجهة القصر الرئاسي.
 
وتوجه قادة المعارضة إلى مبنى مجلس الشيوخ على متن سياراتهم، قبل أن تعترضهم الشرطة قبالة وزارة الدفاع الوطني، وأخبرتهم أنه يجب أن تكون هنالك أوامر عليا حتى يسمح لهم بالمرور.
 

الشرطة تمنع قادة المعارضة من الوصول إلى مجلس الشيوخ
خائفون على صحتهم
 
وقال رئيس حزب تكتل القوى الديمقراطية المعارض أحمد ولد داداه، في تصريح لـ"صحراء ميديا"، خلال محاولتهم الوصول إلى مجلس الشيوخ: "نحن جئنا هنا تضامناً مع الشيوخ المعتصمين لأننا خائفون على صحتهم جراء هذا الاعتصام ومنع الأكل والشرب عنهم".


وأضاف ولد داداه: "لقد جئنا تضامنا مع الحق والديمقراطية، وحتى نعبر للشعب الموريتاني عن رفضنا لهذه الممارسات الغير قانونية والغير ديمقراطية والغير إنسانية".
 
وأكد أن الهدف من هذا التحرك هو إظهار أن "الشعب الموريتاني يرفض هذا الأسلوب وأنه متضامن مع هؤلاء الإخوة الذين يعانون في اعتصامهم، ونرجو أن تسود الحكمة وأن هذه التجاذبات وهذه الإجراءات الغير لائقة تتوقف"، وفق تعبيره.
 

الشرطة تمنع قادة المعارضة من الوصول إلى مجلس الشيوخ
في غضون ذلك نشر عضو مجلس الشيوخ المعارض محمد ولد غده تدوينة على حسابه على الفيس بوك قال فيها إنه قد تم قطع التيار الكهربائي عن مبنى مجلس الشيوخ.
 
وكتب ولد غده: "لقد تمت محاصرة الشيوخ داخل المجلس وتم قطع الكهرباء عنهم ومُنع عنهم الماء والأكل ونطالب المدونين والصحافة والشباب الحر بالالتحاق بنا عند الحالة المدنية".
 
وبعد مفاوضات بين قادة المعارضة وعناصر الشرطة، تم السماح لولد غده بإيصال وجبة العشاء إلى الشيوخ المعتصمين داخل مبنى المجلس.
 

الشرطة تمنع قادة المعارضة من الوصول إلى مجلس الشيوخ
قطع الكهرباء
 
خلال تجمهر قادة المعارضة وبعض أنصارهم، بالإضافة إلى عشرات الصحفيين والمصورين، تم قطع التيار الكهربائي عن أعمدة الإنارة في الشوارع المحيطة بمجلس الشيوخ، وبقي القصر الرئاسي وحده البقعة المضيئة في المنقطة.
 
فيما كانت وحدات من مكافحة الشغب ترابط بعيداً عن مكان تجمهر قادة المعارضة وبالقرب من مجلس الشيوخ، بينما لوحظ انتشار كثيف لعناصر كتيبة الأمن الرئاسي.
 
كما وصلت إمدادات من وحدات مكافحة الشغب إلى عين المكان، وبدأت عناصر الشرطة تطلب من المعارضة الانسحاب، وهو ما تم دون استخدام القوة.
 


الكلمات المفتاحية : الدستور, الشيوخ, المعارضة
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