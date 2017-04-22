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الشرطة تنقذ تركيين تعرضا للخطف في نيجيريا


صحراء ميديا + وكالات
السبت 22 أبريل 2017 - 18:50



خريطة توضح دلتا النيجر الغنية بالنفط والغير مستقرة - غوغل
خريطة توضح دلتا النيجر الغنية بالنفط والغير مستقرة - غوغل
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قال مسؤول بالشرطة النيجيرية، اليوم السبت، إن الشرطة أنقذت رجلين يحملان الجنسية التركية كانا قد خطفا في وقت سابق من هذا الشهر في جنوب شرقي البلاد.
 
وخطف الرجلان اللذان كانا يعملان لحساب شركة بناء يوم 11 أبريل الجاري، في بلدة إيكيت التابعة لولاية أكوا إيبوم بدلتا النيجر الغنية بالنفط.
 
والخطف بغرض الحصول على فدى أمر شائع في بعض المناطق النيجيرية.
 
وقال أوكوتشوكو تشوكو، وهو نائب لقائد شرطة في ولاية أكوا إيبوم، إن "الشرطة أنقذت المواطنين التركيين يوم 19 أبريل".
 
وأضاف أنه "لم تسجل أي إصابات خلال (عملية) إنقاذهما لكن جرى اعتقال خمسة مشتبه بهم. ولم تدفع أي فدية والتحقيقات جارية. وأعيد التركيين لكنف أسرتيهما".
 
وتزايد معدل الجرائم في دلتا النيجر العام الماضي وتزامن ذلك مع سلسلة هجمات استهدفت منشآت الطاقة. ولم يشن المتشددون أي هجوم على منشآت الطاقة هذا العام حتى الآن.
 


الكلمات المفتاحية : تركيا, خطف, رهائن, نيجيريا
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