الشيخ الرضا يطالب بتحكيم الشريعة في المسيء



طالب رئيس المنتدى العالمي لنصرة الرسول صلى الله عليه وسلم، الشيخ علي الرضا بن محمد ناجي الصعيدي، بتحكيم الشريعة الإسلامية في كاتب المقال المسيء للنبي صلى الله عليه وسلم محمد الشيخ ولد امخيطير.



جاء ذلك في كلمة ألقاه الشيخ علي الرضا أمام آلاف المتظاهرين، مساء اليوم الجمعة، في ساحة ابن عباس بالعاصمة الموريتانية نواكشوط.



وقال الشيخ علي الرضا في كلمته: "أطالب باسمي شخصيا، وباسم الحاضرين، بتحكيم الشريعة المحمدية في الساب المسيء محمد الشيخ ولد امخيطير".



وأشار علماء موريتانيا إلى أن حكم الساب للجناب النبوي الشريف هو "القتل"، مؤكدين أن "الساب لا يستتاب"، وفق المذهب المالكي الذي تعتمده موريتانيا.



وأضاف رئيس المنتدى العالمي لنصرة الرسول صلى الله عليه وسلم أن "بعض المرتدين الموريتانيين موجود في الخارج"، مطالباً بضرورة "محاكمتهم غيابيا إن أمكن ذلك".



وتوجه الشيخ علي الرضا بالشكر إلى العلماء والأئمة وجميع الموريتانيين، حكومة وشعباً، على ما قال إنه "اتفاقهم على نصرة محمد صلى الله عليه وسلم والذب عن شريعته والدفاع عن حياضها".



وركز الرضا في حديثه أمام آلاف الموريتانيين على أن انتماء الساب لشريحة لمعلمين لا ينقص من قدرها وقيمتها، وقال إن "انتساب شخص ساب إليهم لا يضرهم ولا ينقص من قيمتهم"، مشيراً إلى أنهم سبق أن عقدوا مؤتمراً صحفياً قبل عامين أعلنوا فيه تبرأهم من الساب.

