الشيخ النحوي: الإرهاب لا يمكن محاربته عسكريا

قال رئيس التجمع الثقافي الإسلامي في موريتانيا وغرب إفريقيا الشيخ محمد الحافظ النحوي إن الإرهاب والتطرف لا يمكن محاربتهما عسكريا، "وإنما فكريا من خلال التربية الروحية وإصلاح القلوب".



ودعا رئيس التجمع الثقافي الإسلامي المسلمين خلال محاضرة بفرنسا إلى اعتبار أنفسهم سفراء للدين الإسلامي "والتحلي بسلوك المسلم المؤمن المحسن بتمسكه بالصورة المثلى والأخلاق المحمدية في العبادات والمعاملات والقيم السامية للدين العظيم الذي يحث على العدل والمحبة والمساوات".



وأكد النحوي على أهمية التعايش بين المسلمين وبين جميع مكونات الشعب الفرنسي وجميع الشعوب الأخرى على أسس المحبة والتفاهم والوئام، مذكرا بما سماه دور موريتانيا في نشر "رسالة المحبة والسلام والتعايش السملي بين جميع البلدان"، مضيفا أن خطاب الرئيس الفرنسي الجديد قد يساهم في التقارب بين فرنسا والعالم العربي والإسلامي.