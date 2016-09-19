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الشيخ بونن ولد الشيخ سعد بوه في ذمة الله


نواكشوط - صحراء ميديا
الاثنين 19 سبتمبر 2016 - 10:21



الشيخ بونن ولد الشيخ سعد بوه في ذمة الله
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أعلن صباح اليوم الاثنين في مدينة النمجاط، جنوب غربي موريتانيا، عن وفاة الشيخ بونن ولد الشيخ طالب بوي ولد الشيخ سعد بوه الخليفة العام للطريقة القادرية في النمجاط.
 
ويحظى الفقيد بمكانة كبيرة في الأوساط الاجتماعية والدينية والعلمية في منطقة غرب أفريقيا، إذ أصبحت مدينة النمجاط قبلة للآلاف من أتباعه.
 
وتشير المصادر إلى أن الفقيد كان من مواليد عام 1927 ميلادية، وكان مسقط رأسه في النمجاط حيث تلقى تعليمه المحظري وتربيته الروحية.
 
وتولى الخلافة العامة في النمجاط، لواحدة من أشهر الزوايا الصوفية القادرية في موريتانيا وغرب أفريقيا.
 
وترفع شبكة صحراء ميديا، إدارة وعمالاً، أحر التعازي إلى عائلة الشيخ سعدبوه الفاضلة، وجميع سكان مدينة النمجاط، وكافة الشعب الموريتاني.
 


الكلمات المفتاحية : تعزية, وفاة


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